Alcalde de Medellín anuncia resultados en casos de abuso de menores con gringos involucrados

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que pronto habrá resultados concretos sobre varios casos sonados de presunto abuso sexual contra menores de edad de Medellín en los cuales estuvieron involucrados ciudadanos estadounidenses.

El anuncio lo hizo el mandatario a propósito de la visita que está finalizando a Estados Unidos, en la cual tuvo encuentros con autoridades como Jason Stevens, agente especial a cargo de HSI Arizona; Rebecca Day, agente especial a cargo del FBI; Timothy Courchaine, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Arizona; y Luis Rico, agregado de HSI para la región andina.

La sigla HSI se usa para designar a la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations).

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La cita fue en Phoenix, Arizona, y según apuntó el mandatario su propósito era compartir información de distintos casos, como el de dos mujeres que abusaban de sus hijos de ocho y diez meses por pedidos en línea de otras personas; el otro caso tiene que ver con un presunto delincuente conocido como James Bond y quien habría abusado de niños en Medellín y otras ciudades del mundo, por lo que ha sido juzgado en EE. UU., pero la intención es que después de pagar su pena en ese país sea extraditado a Colombia para que purgue condena por lo que hizo en este territorio.

“Seguimos fortaleciendo la alianza con las autoridades de Estados Unidos para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el crimen organizado y el terrorismo”, expresó en su cuenta de X al destacar que esta no puede ser una lucha aislada sino que debe concitar la cooperación internacional.