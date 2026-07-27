Gobierno Petro destinó $15,6 billones al sector Transporte, pero casi el 90% sigue sin ejecutarse

Aunque el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 plantea el fortalecimiento de la inversión como uno de los pilares para impulsar el crecimiento económico y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la ejecución de estos recursos continúa siendo uno de los principales desafíos del Gobierno de Gustavo Petro.
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Un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana concluye que el mayor rezago se concentra en el sector Transporte, responsable de buena parte de los proyectos de infraestructura física del país y, al mismo tiempo, el que registra el menor nivel de ejecución entre las carteras con mayor presupuesto.
Para 2026, el Presupuesto General de la Nación (PGN) asciende a $555,8 billones, luego del incremento aprobado mediante el Decreto 150 de 2026 tras la declaratoria de emergencia. De ese total, $89,5 billones fueron destinados a inversión.
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Sin embargo, la inversión continúa perdiendo peso dentro del presupuesto nacional. Representó el 19,9% del PGN en 2024, cayó al 15,8% en 2025 y en 2026 aumentó levemente hasta el 16,1%, aunque sigue por debajo del nivel registrado hace dos años.
Además, desde 2021 la ejecución anual de este componente no supera el 80% al cierre de cada vigencia. En 2024 alcanzó apenas el 57%, el nivel más bajo de la última década.