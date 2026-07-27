Los colombianos gastan $2,41 billones al año en helados: así se transforma este mercado

El helado dejó de ser un producto asociado únicamente a los días de calor o a un momento de indulgencia. Hoy se consolida como una de las categorías más dinámicas de la industria de alimentos y bebidas, impulsada por consumidores que buscan experiencias diferenciadas, productos más saludables, opciones funcionales e innovación.
Las cifras reflejan esa transformación. Los colombianos consumen cerca de $2,41 billones en helados, de acuerdo con Euromonitor. Además, esta categoría representa el 0,38% del gasto total en alimentos y bebidas del país, según la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi.
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El crecimiento ha sido significativo durante los últimos años. En 2018 el mercado movía alrededor de $1,4 billones, mientras que para 2023 la cifra ya superaba los $2,4 billones, un incremento cercano al 72% en apenas cinco años.
Las perspectivas también son positivas. Según EMR Claight, el mercado colombiano alcanzó un valor cercano a US$400 millones en 2025 y podría llegar a US$597 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual de 4,1%.