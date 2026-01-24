En enero se disparan hasta 35% las inscripciones al “gym”, pero muchos se retiran a los dos meses

Impulsados por cumplir los propósitos de un año nuevo, verse y sentirse mejor consigo mismos, son varios los colombianos que deciden comenzar a entrenarse en un gimnasio en enero. Por esa razón, los gimnasios (o centros de entrenamiento, como les llaman ahora) viven su mejor temporada cada enero. Este primer mes acumula el mayor volumen de llegada de usuarios. Ya se sabe que mucha gente hasta paga el año, aunque tiren la toalla a mitad de camino.
De acuerdo con un sondeo realizado por EL COLOMBIANO con cadenas de gimnasio de barrio, modelos low cost y marcas premium, el crecimiento de usuarios que se inscriben en un gimnasio al inicio del año suele ubicarse entre el 20% y el 35% frente a otro cualquier mes. En algunos casos, especialmente en establecimientos de barrio o sedes con clases dirigidas, el impacto puede ser incluso mayor.
Entérese: ¿Busca carro en 2026? Este banco lanzó catálogo de usados con precios desde $12 millones
Pero este comportamiento no es un dato aislado ni una moda pasajera, el país, desde hace varios años, se ha consolidado como uno de los más “fitness” de Latinoamérica. Según la consultora Bain & Company, el 51% de los colombianos ya incorporó el ejercicio regular como parte integral de su rutina, superando el promedio regional, que se ubica en el 49%. Esta tendencia ha impulsado una industria que hoy por hoy mueve alrededor de US$400 millones anuales, con una oferta diversa que cuenta con grandes complejos deportivos o hasta pequeños gimnasios barriales.
Entre las principales marcas que lideran este mercado a nivel nacional se encuentran Bodytech, Smart Fit, Action Black y Athletic Gym, además de decenas de franquicias y proyectos independientes que, año tras año, ven en enero una oportunidad decisiva para captar nuevos usuarios y consolidar su base de clientes.