Inflación en Colombia llegó a 6,29% en septiembre de 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,29% en septiembre de 2026, al comparar los precios observados durante ese mes con los de septiembre de 2025.

El comportamiento del costo de vida estuvo marcado por aumentos en varias divisiones de gasto de los hogares, especialmente en restaurantes y hoteles, salud, educación, muebles y artículos para el hogar, y alimentos y bebidas no alcohólicas. Entre las divisiones que presentaron variaciones superiores al promedio nacional se encuentran Restaurantes y hoteles, con 9,44%; Salud, con 7,79%; Educación, con 7,49%; Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, con 6,75%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 6,74%. El resultado muestra que los hogares enfrentaron incrementos superiores al promedio nacional en algunos de los servicios y productos que hacen parte de su consumo habitual. Por debajo de la variación anual de 6,29% se ubicaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 6,05%; Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 5,74%; Bienes y servicios diversos, con 5,63%; Transporte, con 5,27%; Recreación y cultura, con 4,91%; Información y comunicación, con 4,45%; y Prendas de vestir y calzado, con 3,12%. Aunque algunas de estas divisiones presentaron variaciones inferiores al promedio nacional, varias tuvieron un peso importante en el resultado general debido a su participación en el gasto de los hogares.

Los mayores aportes a la variación anual del IPC correspondieron a las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Restaurantes y hoteles; Transporte; y Educación. El dato muestra que el comportamiento de los precios de la vivienda y los servicios asociados al hogar, junto con los alimentos, restaurantes, transporte y educación, concentró buena parte de la presión sobre el costo de vida durante el último año.

Papas, frutas y carne de res, entre los productos que más subieron

Al revisar el comportamiento por subclases, algunas de las mayores variaciones anuales se observaron en productos y servicios específicos. Entre septiembre de 2026 y septiembre de 2025, las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio tuvieron una variación de 9,44%. También se destacaron el arriendo imputado, con 5,03%; el transporte urbano, con 10,65%; el arriendo efectivo, con 5,12%; la carne de res y sus derivados, con 14,22%; y las frutas frescas, con 16,64%. A estos aumentos se sumaron los observados en electricidad, con 6,92%; papas, con 78,24%; comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, con 9,41%; y servicios relacionados con la copropiedad, con 17,14%.

El caso de las papas sobresale por presentar una variación de 78,24% en el año, muy por encima del promedio nacional de inflación. No todos los productos ejercieron presión al alza sobre el IPC. Algunas subclases presentaron variaciones negativas y, por tanto, contribuyeron a moderar el resultado anual. La mayor contribución negativa correspondió al vehículo particular nuevo o usado, con una variación de -2,85%. También se observaron descensos en los precios de la zanahoria, con -39,68%; la carne de cerdo y sus derivados, con -6,17%; las legumbres secas, con -11,56%; y el arroz, con -2,83%. Así, mientras productos como las papas, las frutas frescas y la carne de res registraron fuertes incrementos durante el último año, otros alimentos y bienes presentaron reducciones que ayudaron a contener parcialmente la variación total del costo de vida. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes