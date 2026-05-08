Inflación sube a 5,68% en abril: alimentos y restaurantes presionaron el costo de vida

En abril, el IPC tuvo una variación de 5,68% en comparación con abril de 2025.

En el último año, las divisiones restaurantes y hoteles (9,61%), salud (8,21%), educación (7,58%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,91%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,71%), bienes y servicios diversos (6,11%) y por último, muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,79%) se ubicaron por encima del promedio nacional.

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