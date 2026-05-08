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Inflación sube a 5,68% en abril: alimentos y restaurantes presionaron el costo de vida

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) observó una variación anual de 5,68%, superior al 5,16% observado un año atrás, impulsado principalmente por el aumento en alimentos, restaurantes, arriendos y transporte, según informó el Dane.

  • Piedad Urdinola, directora del Dane, presentó los resultados del IPC a abril de 2026. FOTO tomada de YouTube
    Piedad Urdinola, directora del Dane, presentó los resultados del IPC a abril de 2026. FOTO tomada de YouTube
El Colombiano
El Colombiano
08 de mayo de 2026
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En abril, el IPC tuvo una variación de 5,68% en comparación con abril de 2025.

Restaurantes, salud y alimentos lideraron los incrementos

En el último año, las divisiones restaurantes y hoteles (9,61%), salud (8,21%), educación (7,58%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,91%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,71%), bienes y servicios diversos (6,11%) y por último, muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,79%) se ubicaron por encima del promedio nacional.

Puede leer: Carne de cerdo baja de precio y gana terreno frente a la res y el pollo en 2026

Los sectores con inflación por debajo del promedio

Entretanto, las divisiones transporte (4,95%), información y comunicación (4,88%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,11%), prendas de vestir y calzado (2,67%) y por último, recreación y cultura (2,52%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

En términos mensuales, el IPC aumentó 0,78% frente a marzo, mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año la inflación llegó a 3,87%.

Los mayores incrementos en abril se concentraron en frutas frescas, combustibles para vehículos, arriendos y algunos servicios relacionados con vivienda y alimentación.

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