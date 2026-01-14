Inflación del 2025 golpeó más a pobres que a ricos y clase media en Colombia, ¿aumentará la pobreza en 2026?

El cierre de 2025 dejó una postal contradictoria. El Gobierno Petro celebró que la inflación anual terminara en 5,10%, apenas por debajo del 5,20% de 2024.
Sin embargo, el dato es menos alentador de lo que parece. Más grave aún, la desaceleración de precios no fue para todos.
La inflación no solo se estancó frente al año anterior, sino que completó cinco años consecutivos por fuera del rango meta del Banco de la República.
Los promedios esconden una verdad incómoda. La inflación no golpea igual a ricos y pobres, y 2025 volvió a confirmarlo con crudeza que en Colombia hay una brecha social inflacionaria.
