Industria del software ya mueve $61 billones al año en Colombia, pero enfrenta un déficit de 83.000 trabajadores

La economía digital colombiana sigue ganando peso dentro del aparato productivo nacional. Mientras sectores tradicionales enfrentan ritmos moderados de crecimiento, la industria del software y las tecnologías de la información se consolida como uno de los negocios más dinámicos del país, con una operación que ya moviliza cerca de $61 billones al año y genera más de 406.000 empleos.
El avance de la inteligencia artificial, la transformación digital de las empresas y la creciente demanda de soluciones tecnológicas han impulsado la expansión del sector durante los últimos años.
Sin embargo, el principal reto ya no parece estar en la capacidad de las compañías para vender más, sino en encontrar el talento necesario para sostener ese crecimiento.
De acuerdo con cifras presentadas por Fedesoft, la industria digital representa actualmente el 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, mientras que el segmento específico de software y tecnologías de la información aporta cerca de $48 billones a la economía nacional.
Además, las exportaciones del sector alcanzaron los US$1.800 millones, equivalentes a aproximadamente el 10% de las ventas externas de servicios del país, una cifra que refleja el creciente posicionamiento de las empresas colombianas en mercados internacionales.
“Ha sido una industria que ha tenido crecimientos muy acelerados en los últimos años. Aunque hoy vemos una desaceleración frente a los ritmos que tuvimos entre 2022 y 2025, seguimos observando una expansión importante, especialmente en pequeñas y medianas empresas”, explicó Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft en diálogo con Forbes.
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