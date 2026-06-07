Industria del software ya mueve $61 billones al año en Colombia, pero enfrenta un déficit de 83.000 trabajadores

La economía digital colombiana sigue ganando peso dentro del aparato productivo nacional. Mientras sectores tradicionales enfrentan ritmos moderados de crecimiento, la industria del software y las tecnologías de la información se consolida como uno de los negocios más dinámicos del país, con una operación que ya moviliza cerca de $61 billones al año y genera más de 406.000 empleos. El avance de la inteligencia artificial, la transformación digital de las empresas y la creciente demanda de soluciones tecnológicas han impulsado la expansión del sector durante los últimos años. Sin embargo, el principal reto ya no parece estar en la capacidad de las compañías para vender más, sino en encontrar el talento necesario para sostener ese crecimiento. De acuerdo con cifras presentadas por Fedesoft, la industria digital representa actualmente el 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, mientras que el segmento específico de software y tecnologías de la información aporta cerca de $48 billones a la economía nacional. Además, las exportaciones del sector alcanzaron los US$1.800 millones, equivalentes a aproximadamente el 10% de las ventas externas de servicios del país, una cifra que refleja el creciente posicionamiento de las empresas colombianas en mercados internacionales. “Ha sido una industria que ha tenido crecimientos muy acelerados en los últimos años. Aunque hoy vemos una desaceleración frente a los ritmos que tuvimos entre 2022 y 2025, seguimos observando una expansión importante, especialmente en pequeñas y medianas empresas”, explicó Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft en diálogo con Forbes. Le puede interesar: Fedesoft firmó alianza para potenciar la formación en competencias digitales en Colombia

La inteligencia artificial acelera la transformación del sector

Uno de los cambios más significativos para la industria ha sido la rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial. Según el gremio, hace apenas dos años cerca del 40% de las empresas afiliadas hablaban de procesos de apropiación tecnológica relacionados con IA. Hoy, esa cifra alcanza el 95%. La transformación también empieza a reflejarse en la oferta de productos y servicios. De las cerca de 6.800 compañías identificadas por Cenisoft, el centro de innovación de Fedesoft, alrededor del 25% ya comercializa soluciones que incorporan inteligencia artificial. El crecimiento de tecnologías como la IA generativa y la llamada IA agéntica está impulsando una nueva generación de servicios empresariales, con aplicaciones que van desde la automatización de procesos hasta la analítica avanzada y la atención al cliente. Para las compañías tecnológicas, la inteligencia artificial dejó de ser una tendencia futura para convertirse en un requisito de competitividad. Lea más: Industria del software busca nuevos talentos y más participación femenina

El déficit de talento sigue siendo el principal obstáculo

A pesar del dinamismo del mercado, la industria enfrenta una limitación estructural que preocupa al sector empresarial. Un estudio elaborado por Fedesoft junto con el Ministerio TIC estima que actualmente existe una brecha cercana a los 83.000 profesionales especializados. De mantenerse las condiciones actuales, el déficit podría llegar a 89.000 trabajadores hacia 2030. La situación ocurre en un momento en que las empresas demandan perfiles cada vez más especializados en áreas como ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software. De hecho, el más reciente estudio salarial del gremio identificó 34 nuevos perfiles internacionales relacionados con datos e inteligencia artificial que todavía no tienen una presencia significativa en el mercado laboral colombiano. Aunque han surgido nuevos cargos asociados a la revolución tecnológica, el perfil más solicitado por las compañías continúa siendo el desarrollador de software semi-senior, seguido por posiciones emergentes como científicos de datos e ingenieros de prompts. “La llegada de la inteligencia artificial no está reduciendo la necesidad de talento. Lo que está haciendo es transformar las habilidades que requieren las empresas”, señaló Duque.

Empresas colombianas buscan crecer fuera del país

La internacionalización se ha convertido en una de las principales estrategias de crecimiento para las compañías tecnológicas nacionales. Según Fedesoft, muchas empresas están estableciendo operaciones en mercados como Estados Unidos, España, Reino Unido, México, Chile y varios países de Centroamérica para ampliar su alcance comercial. Sectores como salud, servicios financieros, educación tecnológica y ciberseguridad lideran actualmente la demanda internacional de soluciones desarrolladas por empresas colombianas. Para el gremio, incluso las cifras oficiales de exportación podrían estar subestimando el tamaño real del negocio, ya que una parte importante de las ventas internacionales se realiza a través de filiales constituidas en otros países. Conozca también: SpaceX de Musk sale a bolsa a $135 por acción; la mayor oferta de la historia

La productividad impulsa una nueva fase de crecimiento