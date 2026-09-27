La industria cultural representa el 3,8% de la economía antioqueña

Hay un agente cultural en Urrao, Antioquia, que entregó su vida a enseñar. Formó generaciones. Hoy, ya viejo, no tiene con qué pagar el mercado ni acceder a salud ni pensión. Esa historia la contó Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (Icpa), al recordar otros maestros y agentes que han dado su vida por la cultura del departamento. Y detrás de ellos hay una cifra que duele. “Casi el 70% de los agentes culturales en Antioquia termina su vida sin posibilidad de acceso ni a salud ni a pensión”, cuenta Rave en conversación con EL COLOMBIANO. Agregó: “Yo los llamo los héroes”. El encargo que, según Rave, le hizo el gobernador, Andrés Julián Rendón, fue construir “una gran plataforma que conecte la oferta con la demanda”. Es decir, que los jóvenes puedan vivir del sueño que tienen en el corazón y que un gestor cultural pueda jubilarse con dignidad. Para eso, primero había que medir. Y en cultura, en Colombia, casi nadie mide. Le puede interesar: Un millón de personas en Medellín estrenará los 12 ReCreos: ¿qué son y dónde se construyen?

Las cifras del observatorio

Por eso, el Icpa creó el Observatorio de Cultura y Patrimonio de Antioquia (Ocpa), que Rave presenta como el primer observatorio departamental del sector en el país. En paralelo, el departamento trabaja en una cuenta satélite de cultura, una herramienta contable que traduce la actividad artística en cifras de PIB. Hoy, según el funcionario, en todo Colombia solo Bogotá tiene una. “Históricamente en Antioquia y en Colombia se ha hecho política pública en términos de cultura sin datos duros, sin estudios, sin posibilidades de mirar hacia atrás y ver hacia dónde caminamos. Se ha hecho con base en percepciones”, advierte. En ese orden, el director del Icpa calcula que más de 120.000 personas trabajaron en actividades relacionadas con la cultura en Antioquia, de acuerdo con la medición del observatorio. Esa cifra equivale a cerca de 3,8% de las personas ocupadas en el departamento. Asimismo, 9.514 empresas culturales y creativas activas registró Antioquia en 2025, un crecimiento cercano a 38% frente a 2018. Y el 16% de todo el empleo cultural del país está en Antioquia, lo que lo ubica como el segundo departamento que más empleo cultural genera, después de Bogotá. A su vez, cerca de 3,8% de la economía antioqueña sería el aporte estimado del sector. “Estamos realizando esas mediciones derivadas de los conciertos, de los grupos de danza, de todo lo que ocurre en torno al entretenimiento y la cultura para dar una cifra contundente. Pero creemos que puede ser superior al 3,8% de la economía antioqueña”.

Las apuestas

El proyecto más destacado es La Nave, que ya va en su quinta versión. Un bus con estudio de grabación que recorre las subregiones buscando voces. Rave estima que si Antioquia fuera un país, sería el quinto más escuchado en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Y de los diez artistas con más escuchas en el mundo, dos son antioqueños. “Y nosotros seguimos viendo la cultura como el patito feo, como los rezagados de la sociedad. Entonces lo cambiamos”, dice. El caso que más lo conmueve es el de un joven campesino que canta música popular, perdió a su papá en el conflicto armado y también a su mamá. El año pasado lo firmó el vicepresidente para Latinoamérica de Sony Music. La segunda apuesta es un marketplace cultural, que Rave describe como la primera plataforma de su tipo en Colombia: “un Rappi para artistas”. Según Rave, funcionaría así: un empresario que va a abrir un hotel en El Carmen de Viboral y necesita un músico o un fotógrafo entra a la plataforma de Cultura Antioquia, filtra por tipo de arte y municipio, y le aparecen los artistas cercanos con su tarifa, el género que interpretan y su contacto directo por WhatsApp. La idea es tejer un ecosistema que, según el director, está olvidado. “En Antioquia y en Medellín hablamos mucho del ejemplo que somos para Colombia y Latinoamérica con el comité Universidad-Empresa-Estado. Pero falta poner en esa conversación central a la cultura, no solamente desde lo social, sino desde lo empresarial, generación de empleo y de riqueza”. Conozca también: Conciertos y eventos masivos fueron los que jalonaron la economía en 2025

La Bienal de Antioquia volvió

Durante cuatro décadas, Antioquia no tuvo bienal de arte. De las bienales de los años 60 y 70 salieron nombres como Luis Caballero, Fernando Botero, Olga de Amaral y David Manzur. Rave calcula que cerca del 90% de los grandes artistas plásticos colombianos reconocidos hoy en el mundo pasaron por esas bienales antioqueñas. La Gobernación la revivió el año pasado con un tema tomado del poeta Epifanio Mejía y su verso sobre el antioqueño que lleva el hierro entre las manos porque en el cuello le pesa. La consigna, en palabras de Rave, era “poner a hablar al mundo sobre algo diferente a la polarización, a las dificultades, al conflicto”. Rave resalta que hubo más de 700.000 visitantes contabilizados de manera presencial, sin contar lo que ocurrió en el metro de Medellín y en el centro de la ciudad. Entre 9 y 10 millones de visualizaciones semanales en redes sociales. Y más de 165 artistas nacionales e internacionales y presencia en las nueve subregiones del departamento. El resultado fue una bienal “de corazón abierto”. La segunda edición ya arrancó. “Una deuda que se tiene con el arte es lograr que los proyectos trasciendan las administraciones y las gobernaciones”, dice Rave. Por eso, la apuesta es crear una corporación o fundación público-privada, con los museos del departamento y la Alcaldía de Medellín, que aloje la Bienal y la blinde. El tema es el hombre antioqueño que cohabita “mundos comunes”. ¿Por qué? “El hombre antioqueño, nacido en la montaña, forjado en el río y abierto al mar, es geografía, es carácter y generosidad”. Lea más: El millonario negocio de las residencias musicales: cuando el fan se convierte en turista y la taquilla supera US$300 millones

Estímulos culturales

La entrevista ocurrió en medio de la tormenta del sector. El Ministerio de las Culturas suspendió los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos 2026 mediante la Resolución 1887 del 14 de septiembre, en medio de deudas heredadas y de la presión presupuestal que dejó el sismo de agosto. Artistas y gestores de todo el país reaccionaron con molestia. Rave arranca defendiendo a la ministra, Paola Holguín. “Cuando uno llega a los gobiernos, uno recibe a sus espaldas las cargas que han dejado sus antecesores”. A la ministra, sostiene, heredó convocatorias sin certificado de disponibilidad presupuestal. “Cuando uno recibe de un gobierno no solamente un déficit de credibilidad, sino también un déficit económico lleno de promesas y de convocatorias hechas sin posibilidad de cumplirlas, todo se complejiza”, agrega. Según le explicó la ministra, ya han salido algunos incentivos y faltan otros. ¿Por qué unos artistas viven del Estado y otros no? Para Rave, la diferencia está en la estructura empresarial que hay debajo del talento. Hay quien llega a su oficina con el plan de ingresos y egresos listo. “Un emprendedor cultural no debe ser solamente cantar bien, hacer cine o tener un proyecto de danza hermoso. Tiene que tener un trasfondo económico, empresarial, de emprendimiento de raíz, que ayude a que el recurso que gana en las convocatorias termine siendo un impulso”.