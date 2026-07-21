¿Pulla a los congresistas? Asesor jurídico de De la Espriella levanta polémica porque dice “serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse”

Ante la derrota que significó para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado —por encima de su candidato, Alfredo Deluque—, un abogado cercano al nuevo Ejecutivo ya plantea la ruta para avanzar en su agenda sin depender de una correlación de fuerzas legislativa que no le resultó favorable en su primera prueba. Germán Calderón España, designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y asesor jurídico de la campaña presidencial de De la Espriella, sostuvo en su cuenta de X que buena parte de la agenda del nuevo Gobierno podrá desarrollarse mediante decretos reglamentarios, sin necesidad de tramitar leyes en el Congreso. Esta discusión cobra especial relevancia ahora que, ante esta primera medición, el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, perdiera su primera “prueba” antes de entrar oficialmente como jefe de esta cartera en el Gobierno. Por su experiencia en el sector público, el litigio y la academia, el abogado sustentó su planteamiento en la facultad reglamentaria del presidente, contemplada en la Constitución y respaldada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Germán Calderón España, quien fue asesor jurídico de la campaña presidencial de De la Espriella, sustentó su planteamiento en la facultad reglamentaria del presidente.

Citando textualmente la jurisprudencia del alto tribunal, escribió: “Según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el presidente de la República tiene la facultad de proferir Decretos con fuerza material de ley”. Según aseguró, esto es para que “se tornen efectivas en el terreno práctico o para posibilitar la debida ejecución de las mismas, mediante la precisión y puntualización de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son indispensables para garantizar su cabal cumplimiento y ejecución”. A partir de ese argumento, el abogado concluyó que, en últimas, “serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse en el Congreso, porque ya casi todas las que se necesitan están configuradas y lo que se deberá hacer es derogar los Decretos del gobierno saliente que no encuadren en las políticas públicas que el nuevo gobierno implementará”. Y remató con una fórmula breve: “Decreto se deroga con Decreto”.

¿Por qué esta declaración?

Hasta pasadas las 10 de la noche del festivo de este 20 de este julio, el presidente del Senado, según todo lo apuntaba, iba a ser Alfredo Deluque, senador del partido de La U. Pero los votos terminaron dándole el puesto a Henríquez. Ahora, la postura de Calderón España deja entrever una señal clara que buscará desde el Ejecutivo Abelardo de la Espriella: avanzar en su agenda por la vía administrativa antes que depender de una correlación de fuerzas en el Legislativo que no le resultó favorable en su primera prueba. Y es que esta fue la primera “justa” que libró Rodrigo Lara, designado ministro del Interior, quien tiene como misión clave construir mayorías en el Congreso para la administración de De la Espriella. Sin embargo, esta primera contienda no la pudo ganar y terminó imponiéndose un partido con más “experiencia”: el Centro Democrático. Justamente, a pesar de haberse declarado partido de gobierno y de apoyarlo en segunda vuelta, la colectividad uribista chocó con De la Espriella en campaña. De hecho, la campaña del presidente electo atacó más a Paloma Valencia en primera vuelta que a Iván Cepeda, lo que generó grietas entre ambos sectores de derecha. Luego, De la Espriella rompió con la tradición de apoyar al candidato de la bancada de gobierno mayoritaria para irse con Deluque. La misma jugada de Uribe cuando inició su presidencia en 2002, cuando puso a Luis Alfredo Ramos a pesar de que no fuera de la bancada mayoritaria; en ese entonces, el Partido Liberal. En contexto: ¿Qué significa para el Centro Democrático haberle ganado el pulso a De la Espriella en el Senado? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .