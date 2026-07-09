Fiscalía imputará a dos altos funcionarios de la intervención de Air-e liderada por el ministro Edwin Palma

La crisis de Air-e suma un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía General de la Nación formulará imputación de cargos contra dos exfuncionarios que hicieron parte de la administración de la empresa durante la intervención liderada por el hoy ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en 2024. De acuerdo con información de Semana, una comunicación oficial del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, la audiencia de formulación de imputación fue programada para el 9 de julio de 2026, a las 11:00 de la mañana, contra Hernán Alberto Silva Doncel y Diego Acosta Osorio por el presunto delito de administración desleal. Ese delito contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Sin embargo, debido a los agravantes que tendría el caso, la condena podría ubicarse entre seis y diez años. Silva Doncel se desempeñó como jefe de compras y Diego Acosta Osorio ocupó el cargo de secretario general durante la administración de Edwin Palma, quien fue el primer interventor designado por el Gobierno para Air-e.

Deuda de 2,5 billones de pesos

La actuación judicial ocurre en medio de la compleja situación financiera que enfrenta la compañía. Desde que la Superintendencia de Servicios Públicos intervino Air-e en septiembre de 2024, el Gobierno modificó la regulación para obligar a las empresas generadoras a seguir suministrando energía a la comercializadora, aun cuando esta dejara de pagar por el servicio.

Como consecuencia, la empresa acumuló una deuda de 2,5 billones de pesos con corte al cierre de mayo de 2026. De ese monto, 1,7 billones de pesos corresponden a obligaciones con los generadores térmicos, actores fundamentales para respaldar el sistema eléctrico nacional durante fenómenos climáticos como El Niño. El saldo restante se adeuda a compañías de generación hidráulica y transmisión de energía.

¿Qué ha pasado con supuesta liquidación de Air-e?

El panorama financiero se complicó aún más después de que el presidente Gustavo Petro anunciara el mes pasado la intención de iniciar la liquidación de Air-e, empresa encargada de prestar el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Le puede gustar: Colombia reanudará cooperación energética con Ecuador ante posible llegada de El Niño La decisión generó una inmediata reacción de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que cuestionó la medida. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, aseguró que una vez la Superintendencia de Servicios Públicos inicie formalmente el proceso de liquidación, Air-e dejaría de estar habilitada para operar. “En el momento en que la Superintendencia de Servicios Públicos abra el proceso de liquidación, Air-e no puede seguir prestando el servicio, ni comprar energía, ni venderla, ni facturarla”, afirmó. Según el dirigente gremial, ese escenario pondría en riesgo el suministro eléctrico para cerca de 1,3 millones de hogares del Caribe colombiano.

El servicio en El Caribe

Además del proceso de liquidación, el gremio advirtió que actualmente no existe un operador preparado para reemplazar a Air-e. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, sostuvo que “al día de hoy, el Gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador que tenga las características o la idoneidad suficiente para prestar el servicio a esos tres departamentos”. El presidente de Andeg explicó que las distribuidoras estatales que eventualmente podrían asumir la operación carecen del tamaño y la capacidad financiera necesarios para administrar una empresa que registra pérdidas mensuales de entre 150.000 y 200.000 millones de pesos. En ese contexto, el gremio alertó que transferir los activos de Air-e sin una inyección de recursos suficientes podría derivar en un apagón permanente en la región Caribe. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Entérese: Gobierno anunció proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela por $89.900 millones

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