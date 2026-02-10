Imputación de la Fiscalía a Ricardo Roa revive su promesa de renuncia a Ecopetrol, ¿lo hará?

La Fiscalía General de la Nación radicó este lunes 9 de febrero una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
El proceso se origina en presuntas irregularidades ocurridas cuando se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El ente acusador busca establecer si Roa incurrió en el delito de violación de los topes de financiación electoral fijados por la ley colombiana. Esta actuación judicial se apoya en las investigaciones adelantadas previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según los hallazgos del CNE, la campaña “Petro Presidente” habría superado los límites de gastos permitidos por una suma superior a los $5.000 millones. Las inconsistencias contables se habrían concentrado, principalmente, en el flujo de recursos reportado entre la primera y la segunda vuelta presidencial.
