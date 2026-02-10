Imputación de la Fiscalía a Ricardo Roa revive su promesa de renuncia a Ecopetrol, ¿lo hará?

La Fiscalía General de la Nación radicó este lunes 9 de febrero una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. El proceso se origina en presuntas irregularidades ocurridas cuando se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El ente acusador busca establecer si Roa incurrió en el delito de violación de los topes de financiación electoral fijados por la ley colombiana. Esta actuación judicial se apoya en las investigaciones adelantadas previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según los hallazgos del CNE, la campaña “Petro Presidente” habría superado los límites de gastos permitidos por una suma superior a los $5.000 millones. Las inconsistencias contables se habrían concentrado, principalmente, en el flujo de recursos reportado entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Puede leer más: Atención: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. FOTO: Colprensa.

De manera simultánea, la Fiscalía adelanta una segunda línea de investigación contra Roa relacionada con la adquisición de un inmueble en el sector del Museo del Chicó, al norte de Bogotá. Se trata del apartamento 902, comprado por un valor de $1.800 millones. Las autoridades analizan si el precio de venta fue subvalorado y si, en esa operación, pudo configurarse el delito de tráfico de influencias en beneficio de terceros vinculados al sector petrolero. En este expediente se examinan los vínculos contractuales y comerciales entre Roa y el empresario italiano Serafino Iacono.

“Si afecta a Ecopetrol, me voy”: la promesa de Roa

La radicación de la solicitud de imputación abre un nuevo escenario técnico sobre la gobernanza de Ecopetrol, la principal empresa estatal del país. Diversos sectores analizan ahora las implicaciones jurídicas y reputacionales de este avance procesal sobre la estabilidad de la dirección de la compañía. Hasta ahora, Roa no ha anunciado cambios en su situación laboral frente a la petrolera. La pregunta inevitable es si la decisión de la Fiscalía activa la promesa que él mismo hizo en abril de 2024, durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara. En ese momento, a pocos días de cumplir su primer año al frente de Ecopetrol, Roa defendía su gestión en medio de cuestionamientos por el manejo fiscal de la entidad. Aseguró entonces que había priorizado el ahorro y la inversión.