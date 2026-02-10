x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Imputación de la Fiscalía a Ricardo Roa revive su promesa de renuncia a Ecopetrol, ¿lo hará?

La Fiscalía pidió imputar cargos a Ricardo Roa y reactivó debate sobre permanencia en Ecopetrol, tras prometer renunciar si afectaba la empresa petrolera.

  • Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. FOTO: Colprensa.
    Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación radicó este lunes 9 de febrero una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.

El proceso se origina en presuntas irregularidades ocurridas cuando se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El ente acusador busca establecer si Roa incurrió en el delito de violación de los topes de financiación electoral fijados por la ley colombiana. Esta actuación judicial se apoya en las investigaciones adelantadas previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según los hallazgos del CNE, la campaña “Petro Presidente” habría superado los límites de gastos permitidos por una suma superior a los $5.000 millones. Las inconsistencias contables se habrían concentrado, principalmente, en el flujo de recursos reportado entre la primera y la segunda vuelta presidencial.

Puede leer más: Atención: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. FOTO: Colprensa.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. FOTO: Colprensa.

Cristian Bayona / Cristian Bayona

De manera simultánea, la Fiscalía adelanta una segunda línea de investigación contra Roa relacionada con la adquisición de un inmueble en el sector del Museo del Chicó, al norte de Bogotá. Se trata del apartamento 902, comprado por un valor de $1.800 millones.

Las autoridades analizan si el precio de venta fue subvalorado y si, en esa operación, pudo configurarse el delito de tráfico de influencias en beneficio de terceros vinculados al sector petrolero.

En este expediente se examinan los vínculos contractuales y comerciales entre Roa y el empresario italiano Serafino Iacono.

“Si afecta a Ecopetrol, me voy”: la promesa de Roa

La radicación de la solicitud de imputación abre un nuevo escenario técnico sobre la gobernanza de Ecopetrol, la principal empresa estatal del país. Diversos sectores analizan ahora las implicaciones jurídicas y reputacionales de este avance procesal sobre la estabilidad de la dirección de la compañía.

Hasta ahora, Roa no ha anunciado cambios en su situación laboral frente a la petrolera. La pregunta inevitable es si la decisión de la Fiscalía activa la promesa que él mismo hizo en abril de 2024, durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara.

En ese momento, a pocos días de cumplir su primer año al frente de Ecopetrol, Roa defendía su gestión en medio de cuestionamientos por el manejo fiscal de la entidad. Aseguró entonces que había priorizado el ahorro y la inversión.

Durante ese debate, los rumores sobre posibles conductas indebidas en la campaña Petro Presidente ya circulaban en los poderes del Estado, aunque el CNE aún no había abierto formalmente la investigación, lo cual ocurrió meses después, en agosto de 2024.

Roa rechazó públicamente las acusaciones y retó a los congresistas que lo confrontaron: “Yo no puedo salir a responderle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mí hoy no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no las encuentro (...) Si ustedes las tienen, por favor muéstrenmelas”.

En ese mismo escenario, reveló un compromiso pactado con la junta directiva de Ecopetrol, si su presencia llegaba a afectar el buen nombre, la reputación o el valor bursátil de la compañía, él mismo se apartaría del cargo, “sin que nadie se (me) lo pidiera”. Lo presentó como un acuerdo basado en transparencia y responsabilidad personal.

Siga leyendo: Imputación a Ricardo Roa genera ruido reputacional y presiona la acción de Ecopetrol

Incluso, el 10 de octubre de 2024, tras conocerse la investigación del CNE contra la campaña Petro Presidente, la Junta Directiva de Ecopetrol anunció su respaldo a Ricardo Roa.

La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria que se extendió por más de tres horas en la sede de la compañía.

Ese mismo día, antes de ingresar a un Puesto de Mando Unificado sobre la crisis del gas en la Casa de Nariño, Roa afirmó ante los medios que “no hay forma de que sea removido de su cargo”.

Sin embargo, matizó su posición: “Si hubiera una investigación, si hubiera unos cargos, que afecten a la compañía, yo estaría dispuesto a renunciar al cargo”.

Además: Imputación a Ricardo Roa: USO pide respetar presunción de inocencia y deja su futuro en manos de la junta de Ecopetrol

Temas recomendados

Hidrocarburos
Colombia
Gustavo Petro
Ricardo Roa
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida