Impuesto al patrimonio recaudó $5,1 billones y quedó corto frente a la meta del Gobierno

El impuesto al patrimonio no logró cumplir las expectativas del Gobierno. Aunque las empresas con patrimonios superiores a $10.474 millones pagaron dos cuotas extraordinarias, el recaudo alcanzó apenas $5,1 billones, lejos de la meta de $8,3 billones fijada para financiar la emergencia económica decretada por la ola invernal.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, de los $5,1 billones, que se recogieron, estos se dividieron en $2,4 billones de la primera cuota pagada el primero de abril y $2,7 billones en la segunda cuota pagada el 4 de mayo. En otras palabras, al Gobierno le hicieron falta $3,2 billones para llegar a la meta trazada.
Ante esto, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, aseguró que el Gobierno deberá buscar de nuevos recursos. “Muy seguramente por eso no han sacado el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026, porque no cumplieron con la expectativa y con las cifras que habían calculado”, afirmó Junco.
De acuerdo con el exdirector de la Dian, el hueco aumenta el riesgo sobre la meta fiscal y, si no se compensa con un recorte de gasto o ajuste, “se va a ampliar el déficit y habría una necesidad mayor de endeudamiento”.
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