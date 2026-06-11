Impuesto al patrimonio recaudó $5,1 billones y quedó corto frente a la meta del Gobierno

El impuesto al patrimonio no logró cumplir las expectativas del Gobierno. Aunque las empresas con patrimonios superiores a $10.474 millones pagaron dos cuotas extraordinarias, el recaudo alcanzó apenas $5,1 billones, lejos de la meta de $8,3 billones fijada para financiar la emergencia económica decretada por la ola invernal. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, de los $5,1 billones, que se recogieron, estos se dividieron en $2,4 billones de la primera cuota pagada el primero de abril y $2,7 billones en la segunda cuota pagada el 4 de mayo. En otras palabras, al Gobierno le hicieron falta $3,2 billones para llegar a la meta trazada. Ante esto, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, aseguró que el Gobierno deberá buscar de nuevos recursos. “Muy seguramente por eso no han sacado el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026, porque no cumplieron con la expectativa y con las cifras que habían calculado”, afirmó Junco. De acuerdo con el exdirector de la Dian, el hueco aumenta el riesgo sobre la meta fiscal y, si no se compensa con un recorte de gasto o ajuste, “se va a ampliar el déficit y habría una necesidad mayor de endeudamiento”. Le puede interesar: Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia

Sector financiero lideró los aportes al impuesto

Dentro de los sectores que más aportaron a este recaudo se encuentran las actividades financieras y de seguros, ($1 billón en la primera cuota y de cerca de $900.000 millones en la segunda); luego la explotación de minas y canteras que en total aportaron $722.309 millones y en el tercer puesto las industrias manufactureras con $527.385 millones. César Cermeño, director de la especialización y maestría en tributación de la Universidad de los Andes, explicó que esto se debe a que el Decreto 173 de 2026 estableció una tarifa diferencial de 1,6% para el sector financiero y para las empresas dedicadas a la extracción de carbón y petróleo. Cermeño señaló que “es razonable que estos sectores concentren una porción importante del recaudo”. Adicionalmente, el docente explicó que la motivación de la tarifa diferencial no se apoyó en una constatación de que el patrimonio del sector financiero o extractivo sea estructuralmente superior al de otros contribuyentes que superan el mismo umbral, sino en indicadores agregados de desempeño económico asociados a criterios de capacidad contributiva relacionados con el impuesto sobre la renta más no con el impuesto al patrimonio. No todas las empresas que superaron el umbral de patrimonio pagaron el impuesto, pues no se consideraron aquellas sin ánimo de lucro del régimen especial como universidades y las compañías en liquidación. Esto debido al fallo de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio a estas entidades mencionadas. Al respecto, Ana María Rojas, asociada de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, explicó que las sociedades en liquidación y las Instituciones de Educación Superior “seguramente realizaron un aporte marginal frente al total recaudado, especialmente si se compara con el aporte del sector financiero y el sector extractivo/energético”. Lea más: Este lunes 4 de mayo vence la segunda cuota del impuesto al patrimonio; lo que debe saber

Crece la incertidumbre sobre nuevas medidas fiscales