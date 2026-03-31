Con emergencia económica de Petro, 3.000 empresas paisas pagarán $1 billón de impuesto al patrimonio

A partir de este miércoles regirá el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, creado mediante el Decreto 173 de 2026 en el marco de la emergencia económica para atender la ola invernal que golpea a más de 60 municipios. Lo cierto es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estima que alrededor del 12% del recaudo salga de las cajas de las compañías antioqueñas.
Ese último dato fue confirmado por la Dian a EL COLOMBIANO. La entidad proyecta que unas 3.000 empresas de Antioquia aportarán alrededor de $1 billón de los $8,3 billones que se calculan recaudar por concepto del nuevo gravamen.
Solo para tener una idea de impacto, la Fábrica de Licores de Antioquia tributará $1.436 millones; Grupo Sura y sus filiales (Suramericana y Sura Asset Management) pagarán $170.000 millones; y Grupo Cibest, alrededor de $400.000 millones.
La autoridad aclaró que esa declaración debe presentarse a más tardar el 1 de abril de 2026. Ese mismo día se debe pagar la primera cuota, equivalente al 50% del valor total del impuesto. El 50% restante debe pagarse en una segunda cuota, cuyo plazo máximo es el próximo 4 de mayo.
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Este tributo establece una tarifa general de 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a $10.474 millones, mientras que los sectores financiero y minero-energético enfrentarán una tasa diferencial de 1,6%.