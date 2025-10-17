Medellín se consolida como tercer destino de América Latina para los viajeros de hosteles

Colombia y Latinoamérica están despertando el interés de los viajeros extranjeros que buscan buenos precios en hosteles, un nicho definido en el mercado como los solo traveler. Precisamente Medellín figura en el ranking de destinos para esta clase de turistas. La capital antioqueña ocupó el tercer lugar entre las ciudades más visitadas de Sudamérica por personas que reservan en hostales, solo es superada por Cusco y Ciudad de México. El público de estos hostales son viajeros solitarios. Se trata de personas que por decisión propia buscan vivir experiencias auténticas, sociales y de autodescubrimiento. No se trata necesariamente de mochileros, sino de viajeros que disfrutan moverse con libertad, sin depender de un grupo o pareja. Le puede interesar: Regasificadora de Cartagena normaliza operaciones y suministro de gas en el Caribe La mayor parte de estos aventureros que ingresan a Colombia, son británicos (20%), Alemania (12%), franceses (10%) y Estados Unidos (10%). Así lo revelan los datos de Hostelworld, una de las principales agencias de viajes en línea especializadas en alojamiento económico y que celebra 25 años de operación en el mundo. La compañía, que trabaja con más de 250.000 propiedades, destaca el fuerte crecimiento del turismo en Sudamérica, especialmente en Colombia, donde cuenta con un equipo local desde hace año y medio.

Viajeros crecen 8% en Antioquia

Según los datos de Hostelworld, la capital antioqueña registró un crecimiento 8% en noches reservadas por solo traveler en dicha plataforma durante los primeros seis meses de 2025. Además, otras ciudades colombianas como Santa Marta, Cartagena y Bogotá también destacan entre los 15 destinos más reservados de la región.

Natalia Arenas, market manager para la región Andina de Hostelworld, dialogó con EL COLOMBIANO y explicó que en Medellín, la zona de El Poblado, especialmente el sector de Manila, concentra la mayor oferta de hostales, con cadenas reconocidas como Los Patios, Masaya y Viajero. No obstante, la oferta está creciendo con sitios que de Laureles y el centro de la ciudad, lo que refleja que hay una diversificación del turismo urbano.

Destinos fuertes

Arenas añadió que el turismo en Antioquia muestra un comportamiento dinámico, con un crecimiento notorio en destinos considerados secundarios. Jericó, por ejemplo, aumentó un 43% en reservas en el primer semestre, y Jardín se posiciona como otro punto fuerte dentro del mapa turístico regional. A nivel nacional, destinos como Villavieja (Huila), puerta de entrada al desierto de la Tatacoa, están despertando gran interés entre los viajeros europeos, especialmente de Reino Unido, Alemania y Francia, que representan cerca del 40% del total de visitantes internacionales que utilizan la plataforma. Consulte: Nestlé anunció que eliminará 16.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, ¿por qué? Solo para tener una idea, la oferta de hoteles antioqueños en dicha plataforma puede costar en promedio unos 18 euros ($81.500) la noche, aunque varían según el tamaño del hostal y los servicios incluidos. Pues el sitio puede obedecer a una simple cama en una habitación compartida, hasta un lugar privado con más servicios. “Hay hostales con piscinas, habitaciones privadas y actividades como clases de mixología (técnica para preparar cocteles) o recorridos gratuitos. No son solo para mochileros, son espacios de conexión cultural y bienestar”, afirma la directiva.

Tendencia en Latinoamérica