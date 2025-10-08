Esta es la historia del primer cajero electrónico que se instaló en Medellín: cumple 50 años

Hace 50 años, en 1975, Colombia dio un salto histórico hacia la modernización financiera. El entonces Banco de Colombia —hoy Bancolombia— instaló en el Centro de Medellín el primer cajero electrónico del país, marcando el inicio de una era en la que los usuarios pudieron acceder a sus cuentas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Lea más: Las marcas paisas más queridas: Bancolombia, Éxito y EPM lideran el corazón de los antioqueños en 2025 Hasta ese momento, las operaciones bancarias dependían por completo de las oficinas físicas y sus horarios restringidos. Pero con la llegada del cajero automático, el banco comenzó a funcionar a toda hora, abriendo paso a una revolución que transformó para siempre la relación de los colombianos con el dinero.

Los primeros cajeros: retiros de $2.000 y largas filas de curiosos

En sus inicios, aquellos dispositivos eran una novedad casi futurista. Los primeros cajeros solo permitían retiros de hasta $2.000 en efectivo, una suma que, para la época, representaba una cantidad significativa. La instalación de aquel primer cajero en Medellín atrajo largas filas de curiosos, interesados en ver cómo una máquina podía entregar dinero sin la intervención de un cajero humano. Según Bancolombia, fue el punto de partida de una transformación que pronto se extendería a todo el país.

Bancolombia cuenta hoy con más de 5.100 cajeros electrónicos, lo que representa más del 30% de todos los dispositivos del sistema financiero nacional.

Con el tiempo, llegaron las primeras tarjetas débito, diseñadas específicamente para operar con estos equipos, y más adelante surgieron redes interconectadas de cajeros que permitieron a los usuarios de diferentes bancos realizar transacciones en cualquier punto del territorio nacional.

De un simple retiro a un centro de servicios financieros

Bancolombia cuenta que el éxito inicial de los cajeros impulsó mejoras tecnológicas constantes. De ser simples dispensadores de efectivo, pasaron a convertirse en centros de servicios multifuncionales, con pantallas táctiles, sistemas de seguridad más robustos e incluso interacción multimedia. Hoy, los cajeros de Bancolombia no solo permiten retirar dinero, sino también consignar efectivo, pagar facturas, hacer transferencias entre cuentas, consultar saldos, cambiar claves e incluso realizar avances con tarjetas de crédito. Esa evolución ha consolidado a Colombia como uno de los mercados más maduros en el uso de tarjetas débito en América Latina, gracias al desarrollo de una red amplia, segura y accesible para millones de usuarios.

Entre enero y agosto de 2025, los usuarios realizaron más de 326 millones de transacciones en los cajeros de Bancolombia, por un valor total superior a 110 billones de pesos.

Bancolombia: más de 5.100 cajeros en todo el país