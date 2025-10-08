Esta es la historia del primer cajero electrónico que se instaló en Medellín: cumple 50 años

Hace 50 años, en 1975, Colombia dio un salto histórico hacia la modernización financiera.
El entonces Banco de Colombia —hoy Bancolombia— instaló en el Centro de Medellín el primer cajero electrónico del país, marcando el inicio de una era en la que los usuarios pudieron acceder a sus cuentas las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Hasta ese momento, las operaciones bancarias dependían por completo de las oficinas físicas y sus horarios restringidos.
Pero con la llegada del cajero automático, el banco comenzó a funcionar a toda hora, abriendo paso a una revolución que transformó para siempre la relación de los colombianos con el dinero.