El “amor prohibido” de Colombina y Ramo que hizo realidad el antojo de los colombianos: así se creó el helado de Chocoramo

Dos vallas, separadas por una avenida, que se lanzaban piropos cada semana puede ser la perfecta analogía de cómo Colombina y Productos Ramo se “coquetearon”, durante casi un año, para hacer realidad un deseo de sus colombianos: el helado de Chocoramo.
Lea aquí: ¿Por qué todas las marcas quieren con Chocoramo? Se producen 600.000 unidades diarias del ponqué
Y es que, tras lanzar al mercado versiones mini, brownie, esquinas y galleta, e incluso hacer un primer intento con una edición limitada del McFlurry, el icónico ponqué Chocoramo, de la mano del segmento de helados de Colombina se aventuraron a revolucionar el mercado, en plena temporada de amor y amistad, con un “amor prohibido” que combina tradición y novedad en cono y helado.