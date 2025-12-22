Murió James Ransone, reconocido actor de It y The Wire

El actor James Ransone, conocido por su interpretación del traficante de drogas Ziggy Sobotka en la exitosa serie policíaca estadounidense The Wire, murió a los 46 años, informaron las autoridades el domingo. Aunque su fallecimiento se conoció apenas hace un día, el portal de entretenimiento TMZ asegura que la muerte ocurrió el viernes.
Según la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles (EE. UU.), Ransone, de 46 años, murió por suicidio. El medio de comunicación reveló que la policía local recibió una llamada en la que se reportó la muerte y que, desde el inicio de la investigación, no se sospechó que se tratara de un delito.