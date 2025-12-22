x

Murió James Ransone, reconocido actor de It y The Wire

El actor murió a los 46 años, según confirmaron las autoridades del condado de Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque la noticia de su fallecimiento se conoció el domingo, medios estadounidenses aseguran que la muerte ocurrió el viernes y fue catalogada como suicidio.

  James Ransone falleció a los 46 años. FOTO: Getty
    James Ransone falleció a los 46 años. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

El actor James Ransone, conocido por su interpretación del traficante de drogas Ziggy Sobotka en la exitosa serie policíaca estadounidense The Wire, murió a los 46 años, informaron las autoridades el domingo. Aunque su fallecimiento se conoció apenas hace un día, el portal de entretenimiento TMZ asegura que la muerte ocurrió el viernes.

Según la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles (EE. UU.), Ransone, de 46 años, murió por suicidio. El medio de comunicación reveló que la policía local recibió una llamada en la que se reportó la muerte y que, desde el inicio de la investigación, no se sospechó que se tratara de un delito.

La vida de James Ransone

Ransone nació en Baltimore en 1979 y comenzó su carrera como actor a principios de la década de los 2000. Sus primeras apariciones en producciones fueron en pequeños papeles de reparto en series como Ed y Third Watch. Fue en 2003 cuando tuvo su primer personaje protagónico en la serie The Wire, en la que, a lo largo de 12 episodios, interpretó a Ziggy Sobotka.

Por su participación en la serie de HBO –que sigue la historia de un grupo policial dedicado a realizar intervenciones telefónicas para combatir el crimen–, Ransone recibió elogios de la crítica.

El actor también hizo parte de CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice y Tangerine. Uno de sus últimos papeles fue en 2019, en la película It: capítulo dos, una de las adaptaciones de la obra de Stephen King a la gran pantalla. Allí interpretó la versión adulta de Eddie Kaspbrak.

Su último papel fue en la película The Black Phone, también de terror, estrenada en octubre de 2025.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo murió James Ransone?
La Oficina del Forense de Los Ángeles confirmó que falleció por suicidio a los 46 años.
¿Cuál fue el papel más reconocido de James Ransone?
Interpretó a Ziggy Sobotka en The Wire (HBO, 2003), su rol más icónico.
¿En qué otras series y películas trabajó Ransone?
Participó en CSI, Hawaii Five-0, Burn Notice, Tangerine, It: capítulo dos y The Black Phone.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Televisión
Muerte
Suicidio
Actor
Estados Unidos
