De la Espriella gana votos en hogares de bajos recursos, el Caribe y la Amazonia según nueva encuesta de AtlasIntel

En la más reciente encuesta de AtlasIntel, publicada anoche para Semana, el candidato Abelardo De la Espriella aventaja por ocho puntos a su contendor Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Los porcentajes son 52,6 % para el penalista y 44,8 % para el senador. Este resultado mantiene la tendencia a favor de Abelardo, pues, según ese sondeo, el 21 de mayo pasado (antes de primera vuelta) registró 50 %; 50,3 % el 2 de junio y ahora un 52,6 %; mientras que Cepeda mantiene un leve crecimiento que podría leerse como estancamiento si se tiene en cuenta el margen de error: ha pasado del 41,3 % al 44,8 %. Esta es la segunda encuesta que se publica desde la victoria en primera vuelta del abogado. Esta medición fue realizada entre el 5 y el 10 de junio a 3.681 personas en el país, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), en cumplimiento de la nueva normativa sobre encuestas electorales. El estudio tiene un margen de error de más de 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Lea también: Altas cortes le hacen un llamado al futuro presidente a acatar la justicia: “Se puede estar en desacuerdo con un fallo, pero no desconocerlo”

Caribe con Abelardo

Entre otros datos, la encuesta revela que Abelardo De la Espriella lidera la intención de voto en varias regiones del país, entre ellas el Caribe, con 56 % en comparación con el 42,7 % de su rival. Además, en la región Central —que incluye Antioquia y el Eje Cafetero—, el abogado también lidera con 58,9 %, mientras el candidato del Pacto tiene 36,9 %. Pero el panorama también se mantiene en la Amazonia y la Orinoquía, dos de las regiones con mayores retos en medio ambiente. Allí De la Espriella obtiene el 50,5 % versus un 49 % de Cepeda. Siga leyendo: El registrador reveló si habrá cambios en el tarjetón tras fallo contra logo de De la Espriella Asimismo, el estudio indica que De la Espriella reduce la distancia frente a Iván Cepeda en Bogotá. En la capital, Cepeda registra 49,9 % de intención de voto, mientras que De la Espriella alcanza 44,6 %, muy cerca del candidato del Pacto Histórico. En la región del Pacífico, por ejemplo, Cepeda sí mantiene el liderazgo con 53,1 %, frente al 44,9 % de su contendiente. Por género, De la Espriella obtiene mayor respaldo entre las mujeres, con 59,5 %, mientras que Cepeda lidera entre los hombres, con 51,3 %.

Una mirada por sectores