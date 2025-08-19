MinTrabajo revela hallazgos en tiendas Olímpica: 90% del personal tercerizado, 10 horas de trabajo y 30 minutos de almuerzo

Luego de realizar 60 inspecciones simultáneas —56 en tiendas y cuatro en centros de distribución— a la cadena Olímpica, tras denuncias de sus trabajadores, el Ministerio de Trabajo encontró presuntas prácticas de intermediación laboral ilegal y violaciones a la jornada laboral vigente.
En contexto: MinTrabajo inspecciona tiendas Olímpica tras denuncias de empleados: esto dice la empresa
Uno de los hallazgos más relevantes reveló que solo el 10% de los empleados está vinculado directamente con Olímpica, mediante contratos a término indefinido.
En contraste, el 90% restante se encuentra tercerizado a través de un conglomerado de empresas como Incopac S.A., Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur S.A., Inverosur, Gestica S.A.S. e Ihungo S.A.S.. El personal de aseo, por su parte, es suministrado por Asecolba.