Una mujer le quemó la moto a su expareja por despecho en una calle de San Roque, Antioquia

No todas las relaciones de pareja terminan bien. Y eso le ocurrió a un hombre en el municipio de San Roque, Nordeste antioqueño, quien después de finalizar el vínculo sentimental con una mujer en días pasados, ella tomó la determinación de desquitarse incendiándole la moto.
Según se observó en un video, el hombre dio por finalizada la relación en un establecimiento del parque principal de este municipio y la mujer, en represalia comenzó a cobrar desquite con la motocicleta de él, la cual estaba estacionada en las afueras del lugar.