“Están actuando desde las cavernas económicas”: Petro arremetió contra el Banrep por alza de 100 puntos a tasas

La decisión del Banco de la República de subir en 100 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, hasta 10,25%, desató una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, quien cuestionó duramente a la Junta Directiva del banco y aseguró que la medida pone en riesgo el crecimiento económico y el bienestar de la población.
El mandatario nacional calificó el aumento como una “estocada suicida contra la economía” y afirmó que la mayoría de la Junta actúa desde “cavernas económicas”, con decisiones que según dijo “buscan frenar la actividad productiva y la inversión”. A su juicio, el ajuste monetario no responde a la realidad económica del país ni a los resultados recientes del mercado laboral.