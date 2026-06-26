La guerra comercial del Mundial: así convirtieron marcas como Levi’s, Gillette y Heinz el veto de la FIFA en publicidad global

La FIFA intentó esconder a Levi’s, Heinz y Gillette del Mundial de 2026. El resultado fue exactamente el contrario, puesto que las tres marcas protagonizan una de las campañas de marketing más exitosas del torneo sin haber pagado un solo dólar en patrocinios oficiales. Y es que, mientras se están jugando los últimos partidos de la fase de grupo del certamen, hay otra disputa interesante que la gente está viralizando en redes sociales. La disputa tiene como protagonista la política de “Clean Venue” o “recinto limpio” de la FIFA, una de las estrategias comerciales más estrictas del deporte mundial, diseñada para proteger a las empresas que pagan cientos de millones de dólares por convertirse en patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo.

Sin embargo, lo que la FIFA busca ocultar, las marcas han aprendido a convertirlo en una oportunidad de marketing global. Le puede interesar: Pizza, hamburguesas, pollo y alitas, lo que más piden los paisas para ver jugar a Colombia en el Mundial

La FIFA protege un negocio de miles de millones de dólares

La Copa Mundial es uno de los eventos deportivos más lucrativos del planeta. Los patrocinadores oficiales desembolsan cifras multimillonarias para obtener exclusividad dentro de los estadios, las transmisiones y la comunicación oficial del torneo. Por esta razón, el ente rector implementa durante cada Mundial un complejo sistema de protección de propiedad intelectual que prohíbe la exhibición de marcas no autorizadas dentro de las sedes oficiales. La normativa alcanza prácticamente todos los espacios posibles: nombres comerciales de los estadios, publicidad exterior, señalización interna, productos de consumo, accesorios y hasta elementos utilizados por jugadores y delegaciones. El objetivo es combatir el denominado ambush marketing o “marketing de emboscada”, una estrategia mediante la cual una marca obtiene exposición asociándose indirectamente con un gran evento sin pagar los derechos de patrocinio. Para el Mundial de 2026, la FIFA endureció aún más sus controles. El organismo es propietario exclusivo de nombres como “FIFA World Cup 26”, “We Are 26”, los logotipos oficiales, las identidades visuales de las ciudades sede y cualquier elemento gráfico relacionado con el torneo. Uno de los aspectos más llamativos del conflicto tiene que ver con los llamados naming rights, un modelo de negocio mediante el cual una empresa paga por asociar su marca al nombre oficial de un estadio, una arena o un recinto deportivo. En Estados Unidos, estos acuerdos pueden superar fácilmente los cientos de millones de dólares y extenderse por décadas. Levi’s, por ejemplo, firmó en 2013 un acuerdo para nombrar el estadio de los San Francisco 49ers al pagar US$220 millones, mientras que Gillette mantiene desde 2002 los derechos sobre el estadio de los New England Patriots cuyo precio original ascendía a US$7,6 millones anuales. Sin embargo, durante el Mundial, la FIFA suspende temporalmente estos contratos y reemplaza los nombres comerciales por denominaciones geográficas neutrales, con el objetivo de proteger la exclusividad de sus patrocinadores oficiales.

Levi’s convirtió la censura en una campaña mundial

El primer gran choque ocurrió en California y está ligado con el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers y una de las principales sedes del Mundial, perdió temporalmente su identidad. Como Levi’s no es patrocinador oficial, la FIFA ordenó eliminar cualquier referencia visible a la marca y rebautizó el recinto como “San Francisco Bay Area Stadium”. La solución aplicada por la marca estadounidense fue celebrada por expertos en mercadeo de todo el mundo. En lugar de retirar completamente su identidad visual, Levi’s cubrió el tradicional logo rojo con una lona blanca que mantenía intacta la característica silueta “batwing”, una forma tan reconocible globalmente que millones de personas identificaron la marca sin necesidad de leer su nombre. La estrategia se volvió viral en redes sociales y la compañía decidió llevar el juego un paso más allá: modificó sus perfiles oficiales reemplazando su tradicional logo rojo por la versión “censurada”. “Dando la bienvenida al mundo al hermoso estadio (censurado)”, publicó la empresa en sus redes sociales, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta irónica a la decisión de la FIFA. Posteriormente, Levi’s lanzó otra publicación en la que aparecían sus tiendas con los logos cubiertos acompañados del mensaje: “Ven a visitarnos, si logras encontrarnos”. El resultado fue paradójico: la FIFA logró ocultar el nombre, pero consiguió que el mundo entero hablara de Levi’s.

Gillette transformó el veto en espuma de afeitar

La misma situación se presentó en Massachusetts, en el coloso e histórico Gillette Stadium, hogar de los New England Patriots, también perdió temporalmente su nombre comercial durante la Copa del Mundo y pasó a ser identificado simplemente como “Boston Stadium”. Miles de logotipos presentes en las tribunas, pasillos y espacios interiores fueron cubiertos por exigencia de la FIFA. Sin embargo, Gillette decidió convertir la obligación en una pieza publicitaria. La compañía reemplazó visualmente sus logos con ilustraciones que simulaban espuma de afeitar, un recurso creativo que mantuvo la asociación mental de los consumidores con la marca sin violar formalmente las restricciones del organismo rector del fútbol. Las fotografías de empleados cubriendo miles de logos terminaron circulando por medios y redes sociales de todo el mundo, generando una exposición que probablemente habría costado millones de dólares en publicidad convencional. Lea más: MinHacienda coloca casi un billón de pesos en deuda al 12,99% en pleno partido de Colombia en el Mundial

Heinz encontró una oportunidad en la cinta negra

La batalla comercial alcanzó incluso las zonas VIP de los estadios. Aunque la FIFA decidió utilizar productos Heinz en áreas exclusivas y salas de prensa, ordenó cubrir con cinta negra el nombre y los logos de la compañía estadounidense debido a que no figura entre los patrocinadores oficiales del Mundial. Las imágenes de las botellas de ketchup y mostaza parcialmente censuradas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, provocando una nueva victoria para el marketing creativo.

La reacción de Heinz fue inmediata. “En el partido, incluso cuando no podemos decirlo...”, escribió la compañía junto a fotografías de sus productos con el nombre cubierto. En la versión en español de la campaña, la empresa publicó un mensaje que se convirtió en tendencia: “Puedes tapar el nombre, pero el sabor nos delata”. La interacción continuó cuando Levi’s comentó la publicación de Heinz con una frase que resumía la situación: “Vaya, ¿tú también?”. La respuesta de Heinz no tardó en llegar: “Saldremos de esto juntos”.

Ni los futbolistas escapan a las restricciones comerciales

La política comercial de la FIFA tampoco se limita a la infraestructura. Uno de los casos más recordados ocurrió cuando futbolistas patrocinados por marcas no oficiales tuvieron que ocultar los logotipos de sus accesorios antes de ingresar a los estadios. La situación volvió a cobrar relevancia durante el Mundial de 2026, cuando, previo al duelo entre Alemania y Ecuador, por la tercera jornada del Grupo E, el futbolista Jamal Musiala apareció utilizando audífonos cuyos logos también debieron ser ocultados, algo que claramente quedó en cámaras y generó todo tipo de conversaciones sobre el alcance de las restricciones comerciales impuestas por la FIFA. Las imágenes de los dispositivos parcialmente cubiertos se viralizaron rápidamente y terminaron otorgando a las marcas involucradas una visibilidad inesperada. Conozca también: La empresa colombiana que se coló en el Mundial 2026 y puso su sello en la tapicería de varios de sus estadios

Cuando esconder una marca termina siendo la mejor publicidad