La guerra comercial del Mundial: así convirtieron marcas como Levi’s, Gillette y Heinz el veto de la FIFA en publicidad global

La FIFA intentó esconder a Levi’s, Heinz y Gillette del Mundial de 2026. El resultado fue exactamente el contrario, puesto que las tres marcas protagonizan una de las campañas de marketing más exitosas del torneo sin haber pagado un solo dólar en patrocinios oficiales.
Y es que, mientras se están jugando los últimos partidos de la fase de grupo del certamen, hay otra disputa interesante que la gente está viralizando en redes sociales. La disputa tiene como protagonista la política de “Clean Venue” o “recinto limpio” de la FIFA, una de las estrategias comerciales más estrictas del deporte mundial, diseñada para proteger a las empresas que pagan cientos de millones de dólares por convertirse en patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo.