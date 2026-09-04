Grupo Nutresa lanzó nueva colección de su paleta Drácula con Westcol con casi un millón de personas conectadas en streaming

El Grupo Nutresa y el streamer Westcol hicieron una alianza en la que cerca de un millón de personas se conectaron al directo que tuvo como fin el lanzamiento de la nueva paleta Drácula. Allí, Drácula y el creador de contenido paisa “abrieron las puertas del Castillo Mutante”, marcando un nuevo hito para la tradicional marca de Halloween de Grupo Nutresa.
La transmisión, realizada este 3 de septiembre, sirvió para presentar la “Llave de la Profecía”, el primer coleccionable de Drácula cocreado con un streamer, en una estrategia que combina entretenimiento, gaming, productos físicos y comunidades digitales.
La cifra de audiencia representa uno de los principales resultados de una estrategia que busca transformar la relación de la marca con sus consumidores y, especialmente, acercarse a públicos jóvenes que consumen entretenimiento principalmente a través de plataformas digitales.
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