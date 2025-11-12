Grupo Éxito revierte pérdidas y alcanza utilidad neta de $142.905 millones en el tercer trimestre de 2025

Grupo Éxito cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados financieros que reflejan una recuperación sólida frente al mismo periodo del año anterior, destacando la reversión de pérdidas y el crecimiento sostenido de sus operaciones en Colombia y Uruguay. La utilidad neta consolidada atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los $142,905 millones de pesos, frente a la pérdida de $34.733 millones registrada en el tercer trimestre de 2024. Según Carlos Calleja, presidente del Grupo Éxito, este resultado confirma la efectividad de las estrategias implementadas en el último año y la recuperación de la rentabilidad a nivel consolidado. El desempeño operacional también presentó avances importantes.El EBITDA recurrente consolidado llegó a $448.017 millones, mientras que el margen EBITDA se ubicó en 8,6%. lo que representa un crecimiento del 30,9% frente al mismo periodo de 2024. Estas cifras muestran la capacidad del Grupo para optimizar su operación y controlar costos, incluso en un contexto económico complejo.

Carlos Calleja, presidente del Grupo Éxito

Le puede interesar: Grupo Éxito duplica compras a campesinos del Valle del Cauca que sustituyen sus cultivos ilícitos

Ingresos consolidados en ascenso

Los ingresos netos consolidados alcanzaron $5,2 billones de pesos, un aumento del 3,9% al excluir los efectos de la tasa de cambio, impulsado principalmente por Colombia y Uruguay. La operación colombiana, que representa el 78,3% de los ingresos consolidados, fue el motor del crecimiento. En el trimestre, los ingresos de Colombia crecieron 4,4%, mientras que las ventas alcanzaron $3,9 billones de pesos y el EBITDA recurrente registró un crecimiento del 37,6%, llegando a $345 mil millones de pesos. El impulso de la operación colombiana se sustentó en varios factores. El segmento de no-alimentos mostró un crecimiento del 9,1% en el acumulado del año, reflejando la preferencia de los consumidores por productos diversificados. Además, las estrategias comerciales de ahorro, como los programas “precio InSUPERables” y “ImPRECIOnantes”, fortalecieron la lealtad de los clientes y el tráfico en las tiendas. Por su parte, la expansión del negocio inmobiliario contribuyó con ingresos adicionales, ya que los ingresos de Viva Malls crecieron 12,4% en el trimestre. Lea más: Superindustria multa a Almacenes Éxito por irregularidades en precios y promociones