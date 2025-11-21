Grupo Argos convoca asamblea extraordinaria para elegir nueva junta directiva y preparar relevo de Jorge Mario Velásquez en 2026

Grupo Argos abrió oficialmente el proceso de transición en su cúpula directiva.
La compañía anunció que convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas con el fin de elegir una nueva junta directiva que pueda adelantar un empalme ordenado con la administración de Jorge Mario Velásquez, quien dejará la presidencia de la holding a finales de marzo de 2026 para acogerse a su jubilación.
Según informó la organización, la convocatoria surge tras la solicitud de un grupo de accionistas que representa más del 10% del capital social, cumpliendo con los requisitos estatutarios para activar la reunión.
La empresa detalló en un comunicado que la nueva junta deberá estar lista para acompañar el proceso de salida del directivo, que lleva nueve años al frente de uno de los conglomerados empresariales más influyentes del país.
