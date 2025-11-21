Grupo Argos convoca asamblea extraordinaria para elegir nueva junta directiva y preparar relevo de Jorge Mario Velásquez en 2026

Grupo Argos abrió oficialmente el proceso de transición en su cúpula directiva. La compañía anunció que convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas con el fin de elegir una nueva junta directiva que pueda adelantar un empalme ordenado con la administración de Jorge Mario Velásquez, quien dejará la presidencia de la holding a finales de marzo de 2026 para acogerse a su jubilación. Según informó la organización, la convocatoria surge tras la solicitud de un grupo de accionistas que representa más del 10% del capital social, cumpliendo con los requisitos estatutarios para activar la reunión. La empresa detalló en un comunicado que la nueva junta deberá estar lista para acompañar el proceso de salida del directivo, que lleva nueve años al frente de uno de los conglomerados empresariales más influyentes del país. Puede leer: Los CEO del Año 2025: María Lorena Gutiérrez, del Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, del Grupo Argos

Cambio en la presidencia de Grupo Argos: razones y ruta del relevo

Jorge Mario Velásquez presentó su carta de renuncia el pasado 26 de junio, después de haber asumido el liderazgo del grupo empresarial en abril de 2016. Su salida fue aceptada por la junta directiva, en cumplimiento del código de buen gobierno que establece 65 años como edad máxima para ejercer la presidencia. Para Velásquez, su retiro coincide con el cierre de un ciclo empresarial marcado por megatransacciones, reconfiguraciones corporativas y movimientos estratégicos que redefinieron el portafolio del grupo en energía, infraestructura y materiales. Los accionistas podrán consultar los documentos de soporte de la asamblea en las oficinas del Grupo Argos, ubicadas en la Carrera 43A No. 1A Sur 143, Torre Sur, piso 2, Centro Empresarial Santillana, Medellín, según informó la compañía en un documento firmado por su presidente. Conozca aquí: Grupo Argos recibió $493.000 millones producto de la recompra de acciones de Cementos Argos

Expectativas por asamblea del Grupo Argos y relevo en la Presidencia

Como lo contó EL COLOMBIANO, Grupo Argos citará a sus accionistas a una asamblea extraordinaria el próximo 16 de diciembre, con la intención de elegir una nueva junta directiva que se posesionará a partir del 1° de enero de 2026. Se anticipa que en esta reunión se designen los miembros de junta que reemplazarán a Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, y Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, luego del descruce accionario que tuvo lugar este año y que puso fin al llamado enroque que existió entre Sura y Argos por más de 40 años. También se estima que en breve el Grupo Sura convoque a sus accionistas a una reunión similar para recomponer su junta, y reemplazar a los integrantes del órgano de administración que pertenecen a Grupo Argos (Jorge Mario Velásquez y Alejandro Piedrahíta).

A propósito de Jorge Mario Velásquez, otra de las expectativas del mercado circulan alrededor de quién lo reemplazará en la presidencia de Grupo Argos, toda vez que desde finales de junio de este año anunció su retiro de la holding de infraestructura, el cual se materializará el 31 de marzo del año que viene. Velásquez ha estado vinculado al Grupo Empresarial Argos por más de 42 años y, durante la última década, ha ejercido también como presidente de las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa, contribuyendo de manera decisiva a la evolución estratégica de estas compañías. El empresario fue reconocido por Forbes Colombia como CEO del Año 2025. “Un liderazgo que ha acompañado la transformación del Grupo Empresarial Argos y su consolidación como uno de los holdings más relevantes de la región”, resaltó la empresa en su cuenta de X. Entérese: Grupo Argos logra utilidades de $4,1 billones a corte del tercer trimestre de este año Aunque la asamblea deberá elegir la nueva junta directiva —órgano encargado de designar al futuro presidente— ya empiezan a sonar tres ejecutivos con trayectoria dentro del conglomerado: Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos; Mauricio Ossa, presidente de Odinsa; y Ricardo Sierra, presidente de Celsia.

