¿La selección nacional de la literatura? Los 10 mejores libros narrativos, según Eafit

Los diez finalistas del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana (PBNC) se conocieron este domingo 20 de septiembre. Los libros seleccionados son Alta sangre, de Claudia Amador; El tiempo que queda, de Laura Quintana; Guía la lenta hiedra, María, de Lucas Vargas Sierra; La corriente, de Alejandro Vega Carvajal; La frontera encantada, de Giuseppe Caputo; La puerta de la felicidad, de Luis Noriega; Los espantos de mamá, de Gilmer Mesa; Noche, noche, noche, de Diana Obando; Que pase lo peor, de Antonio García Ángel, y Un ruido de fondo que nunca se ha apagado, de Sebastián Gaviria. Siga leyendo: “La Cuadra es un antes y después en mi vida”: Gilmer Mesa celebra 10 años de su primera novela El jurado de esta edición está integrado por la escritora española Marta Sanz, presidenta; el editor colombiano Moisés Melo; el escritor Juan Gabriel Vásquez, ganador del VI PBNC en 2019; la escritora Juliana Gómez, ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita 2025, y Efrén Giraldo, docente de Literatura de EAFIT y ganador del Premio Nacional de Ensayo 2025. “Los premios a libros publicados funcionan como un termómetro. La lista de finalistas es un testimonio de la salud y variedad de la producción nacional, algo a lo que ayuda que el premio EAFIT sea un premio de narrativa en el que tienen cabida la novela, el cuento, la crónica, el ensayo literario, etc.”, le dijo Luis Noriega a EL COLOMBIANO. “Ser finalista en este concurso es importante porque te da dos meses de visibilidad junto con los otros 9 finalistas. Eso contribuye a la circulación del libro, al interés de los lectores, a fomentar la discusión sobre quién puede ganar o no y eso le hace bien a a la obra. La literatura es un arte muchas veces deficitario, salvo excepciones muy contadas. Entonces, para la economía del creador es importante tener esos alicientes”, le dijo Antonio García Ángel. El ganador será anunciado en noviembre de 2026 y recibirá un premio de $55 millones.

Alta sangre, Laguna libros

“En medio del aquelarre de una familia hambrienta de sangre, la matriarca prepara a su nieta para convertirse en la próxima reina del carnaval. Al son de tambores y secretos, se revelan fuerzas ancestrales que ellas atraen y repelen”, se lee en la sinopsis del libro. Claudia Amador es profesional en Estudios Literarios, tallerista y librera.

El tiempo que queda, Planeta

“...acoger la vejez como un momento más de la vida, con sus propias posibilidades en medio de sus impedimentos, implica aceptar ese cuerpo singular que somos, que vamos siendo; significa dejar de abstraerlo de la temporalidad, asumirlo como un cuerpo embebido, transido de tiempo”, se lee en el libro. Laura Quintana cuenta con un doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia.

Guía la lenta hiedra, María, Arbitraria

“Los siete cuentos que componen este libro transitan por territorios marcados por la violencia, la superstición, la pérdida y la soledad”, se lee en la información oficial del libro. Lucas Vargas es profesor, escritor. Profesional en estudios literarios y magíster en escrituras creativas. También publicó el libro Esas personas que se ignoran (Tragaluz, 2017).

La corriente, Ins. Universitaria de Envigado

“Esta obra es el resultado de un proceso de investigación-creación llevado a cabo en los territorios de Guatapé, San Rafael y San Carlos. En dicho proceso el concepto de frontera fue fundamental para comprender diferentes fenómenos sociales, culturales, religiosos, artísticos y simbólicos”, informa la web oficial del autor. Alejandro Vega Carvajal es estudioso de la filología.

La frontera encantada, Random House

“En Barranquilla, un niño es partido en dos por su abuela. “Un lado de tu cara es elegante y el otro es vulgar”, le dice ante el espejo, mientras traza una línea desde la frente hasta la boca, lanzando una suerte de hechizo social”, informa sobre el libro la editorial. Giuseppe Caputo estudió Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y la Universidad de Iowa.

La puerta de la felicidad, editorial Comba

“Gemelas veganas con idiomas secretos; máquinas para cambiar la identidad; películas fallidas sobre zombis en Bogotá. ¡Y zombis en Bogotá! Los cuentos que componen La puerta de la felicidad gozan del humor, la inventiva y la prosa de Luis Noriega”, informa la editorial. Luis Noriega ha publicado las novelas Iménez, Donde mueren los payasos y Mediocristán es un país tranquilo.

Los espantos de mamá, Random House

“Con una prosa intensa y reflexiva, Gilmer Mesa construye una historia que explora la fragilidad emocional y los fantasmas del pasado”, se lee en la información del libro. Gilmer Mesa es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Literatura. Es autor de La cuadra, Las Travesías y Aranjuez.

Noche, noche, noche, Planeta

“Con una escritura austera e incandescente, Obando construye una novela donde el mito, la memoria y la naturaleza se funden en un solo lenguaje”, dice la editorial. Diana Obando es escritora, politóloga y ceramista. Resultó ganadora del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica 2022 por su libro de relatos Erial.

Que pase lo peor, Random House

El protagonista de la historia es un escritor pedestre, que hace mercado en el supermercado de barrio, almuerza en menús ejecutivos y arrastra vacíos en su formación literaria. García Ángel explica que buscó “desacralizar la figura del escritor” y situarlo en espacios concretos de Bogotá. Antonio García Ángel ha publicado novelas, cuentos y ensayos. En 2023 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

Un ruido de fondo que nunca se apaga, Libros del fuego