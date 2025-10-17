Polémica por decreto que prepara el Gobierno Petro para que fondos de pensiones inviertan más en Colombia y menos en el exterior

Durante el Congreso de Asofiduciarias, la directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, anunció que en los próximos días se publicará para comentarios un proyecto de decreto que busca que los fondos privados de pensiones (AFP) destinen una mayor proporción de sus recursos a inversiones en el mercado local.
Higuera explicó que la iniciativa se desarrolla dentro de las facultades del Gobierno Nacional y que el documento estará disponible para observaciones del público y de los agentes del sistema financiero.
“El propósito es recoger propuestas antes de la expedición definitiva de la norma”, aseguró, al invitar a todos los actores del sector a participar activamente en el proceso de comentarios.
Puede leer: Fondos de pensiones reportan caída del 15% en utilidades en el primer semestre de 2025