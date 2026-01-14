x

“Próximos dos gobiernos deberán pagar más de $600 billones en deuda”: dura advertencia sobre herencia que dejará Petro

Así lo aseguró la senadora Angélica Lozano, quien detalló que el próximo gobierno de Colombia no tendrá margen de maniobra, pues deberá desembolsar más de $50 billones solo en sus primeros nueve meses de gestión.

  • La senadora Angélica Lozano lanzó duras advertencias sobre la emisión de deuda del Gobierno del presidente Gustavo Petro. FOTO EL COLOMBIANO Y COLPRENSA
Diego Andrés Vargas Riaño
Economía

hace 3 horas
La economía de Colombia se mide a un reto histórico que, según la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, compromete la estabilidad de las próximas generaciones. Según ella, hay una “bomba de tiempo fiscal”, en tanto los próximos dos gobiernos tendrán que pagar más de $600 billones en deuda pública debido a la gestión de la actual administración del presidente Gustavo Petro.

Podría interesarle: La emergencia económica busca un alivio financiero inmediato, pero genera dudas por su legalidad

Esta cifra, todo un reto para quien asuma las riendas del país, representa un escenario de asfixia financiera sin precedentes.

Lozano advierte que la rigidez presupuestal será “brutal”. Según sus proyecciones, el próximo gobierno no tendrá margen de maniobra, pues deberá desembolsar más de $50 billones solo en sus primeros nueve meses de gestión.

Para la senadora, esta situación no es simplemente una herencia administrativa, sino una “hipoteca al futuro” que obligará a las futuras administraciones a destinar recursos vitales al pago de intereses y capital en lugar de inversión social.

¿Cuál es la histórica deuda que adquirió Colombia?

Este debate se intensificó tras la reciente operación del Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila. El Gobierno Nacional marcó un hito en las finanzas públicas al ejecutar la emisión de bonos globales más grande en la historia de Colombia, colocando deuda externa por un total de 4.950 millones de dólares.

Encuentre: El dólar se desplomó $53 en Colombia y regresó a precios que no se veían desde junio de 2021: esta es la razón

Esta medida, según analistas, es un reflejo de la crítica situación de liquidez que atraviesa el Estado. La operación de bonos globales se dividió en tres tramos estratégicos: 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2029 (cupón del 5,375%), 1.475 millones al 2031 (cupón del 6,125%) y otros 1.475 millones al 2033 (tasa del 6,500%). En promedio, el país pagará un interés del 5,93% por estos recursos.

Mientras la senadora Lozano ve una amenaza, el ministro Germán Ávila defiende la maniobra asegurando que la sobredemanda de los mercados —que alcanzó órdenes por 23.200 millones de dólares— evidencia una profunda confianza internacional en la gestión fiscal colombiana y su capacidad de pago.

Lea más: Colombia dispara su deuda externa con histórica emisión de bonos por casi US$5.000 millones

¿Qué debe hacer el próximo Gobierno de Colombia en materia económica?

Frente a estas dos visiones, expertos como el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, insisten en que el camino hacia adelante será de austeridad. Ocampo sostiene que la prioridad número uno para el próximo jefe de la cartera de Hacienda debe ser un ajuste fiscal riguroso. Este plan requerirá una combinación de reformas tributarias y políticas de control estricto del gasto público.

Para el exministro, además de sanear las cuentas, es fundamental recuperar el diálogo institucional con el Banco de la República y apostar por una verdadera diversificación productiva. El consenso entre los técnicos sugiere que, independientemente de si la deuda se ve como una herramienta de liquidez o una carga insostenible, el próximo Gobierno recibirá un país con un espacio fiscal sumamente estrecho.

Siga leyendo: Colombia tendría la tasa a la riqueza más alta del mundo, luego de que Petro elevara impuesto al patrimonio al 5%

