“Próximos dos gobiernos deberán pagar más de $600 billones en deuda”: dura advertencia sobre herencia que dejará Petro

La economía de Colombia se mide a un reto histórico que, según la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, compromete la estabilidad de las próximas generaciones. Según ella, hay una “bomba de tiempo fiscal”, en tanto los próximos dos gobiernos tendrán que pagar más de $600 billones en deuda pública debido a la gestión de la actual administración del presidente Gustavo Petro.

Podría interesarle: La emergencia económica busca un alivio financiero inmediato, pero genera dudas por su legalidad

Esta cifra, todo un reto para quien asuma las riendas del país, representa un escenario de asfixia financiera sin precedentes.

Lozano advierte que la rigidez presupuestal será “brutal”. Según sus proyecciones, el próximo gobierno no tendrá margen de maniobra, pues deberá desembolsar más de $50 billones solo en sus primeros nueve meses de gestión.

Para la senadora, esta situación no es simplemente una herencia administrativa, sino una “hipoteca al futuro” que obligará a las futuras administraciones a destinar recursos vitales al pago de intereses y capital en lugar de inversión social.