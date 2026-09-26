Gobierno busca asegurar $5,4 billones para garantizar el pago de pensiones de fin de año

El Gobierno Nacional aseguró que avanza en una solución para garantizar el pago de las pensiones de noviembre y diciembre, luego de identificar una dificultad presupuestal por cerca de $5,4 billones en los recursos destinados a Colpensiones para 2026. La ministra del Trabajo, Natalia López, explicó que su cartera, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones adelantan mesas técnicas para conseguir que esos recursos estén efectivamente disponibles y puedan utilizarse para cubrir las mesadas de los últimos meses del año. “Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirle que tenemos una ruta para solucionarlo”, aseguró López. Le sugerimos: De la Espriella designa a Beatriz Vélez como nueva presidenta de Colpensiones El problema no significa que los $5,4 billones no aparezcan en el presupuesto. Según explicó la ministra, el dinero fue incluido, pero quedó registrado “sin situación de fondos”. En términos sencillos, los recursos están contemplados sobre el papel, pero todavía se requiere hacer efectiva su disponibilidad para poder utilizarlos en los pagos. “Porque no basta con que los recursos aparezcan escritos en un presupuesto. La plata tiene que estar efectivamente disponible cuando llegue el momento de pagarles a nuestros pensionados”, señaló la funcionaria.

La discusión es especialmente relevante porque Colpensiones tiene cerca de 1,9 millones de pensionados. Según cifras conocidas previamente, solo entre enero y julio de este año la entidad había pagado más de $40 billones en mesadas. Puede leer: Reprograman mantenimientos de El Guavio y Chivor II ante efectos energéticos por El Niño López aseguró que para 2026 Colpensiones cuenta con $35,8 billones provenientes de recursos de la Nación disponibles presupuestalmente. De acuerdo con la ministra, cerca de $30 billones fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación aprobado durante el gobierno anterior y alrededor de $5,4 billones quedaron incorporados sin situación de fondos. La cifra de recursos presupuestados para Colpensiones coincide con documentos del Presupuesto General de la Nación, en los que se contemplaron alrededor de $35,7 billones para financiar el pago de pensiones de la entidad.

La propia Ley de Presupuesto de 2026 contempla la figura de recursos “sin situación de fondos” y establece reglas para su ejecución. Según López, la actual administración encontró que las proyecciones hechas anteriormente no eran suficientes frente a las necesidades reales de Colpensiones para terminar el año. “Encontramos una deficiente planeación presupuestal heredada, con proyecciones que resultaron insuficientes frente al costo real de las obligaciones pensionales”, afirmó la ministra. Le puede interesar: “No vengo a maquillar realidades”: Gutiérrez asume la Presidencia de Ecopetrol con la alerta por caída de reservas La funcionaria sostuvo que la situación fue identificada desde la llegada del nuevo Gobierno y que desde entonces comenzaron las conversaciones entre las entidades encargadas de encontrar una salida. “Hemos adelantado mesas técnicas y gestiones necesarias para hacer efectiva la disponibilidad de esos recursos y garantizar la continuidad en el pago de las pensiones ”, dijo López. La necesidad de conseguir los recursos cobra mayor importancia en el cierre del año, cuando el gasto pensional aumenta por los pagos adicionales que reciben los jubilados.