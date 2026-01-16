La rebelión de 20 gobernadores contra emergencia económica de Petro; Gobierno lanza amenaza

Entre las regiones y el Gobierno Central se respira un aire de confrontación que no se sentía hace años. Lo que comenzó ayer como una cumbre de gobernadores rutinaria en Bogotá terminó convirtiéndose en una rebelión contra las decisiones económicas de la Casa de Nariño. Un bloque compuesto por 20 de los 32 mandatarios departamentales decidió plantarse frente al presidente Gustavo Petro, declarándose en abierta resistencia contra el decreto de emergencia económica.
Para estos líderes regionales, el decreto no es una solución a la crisis, sino un golpe a sus finanzas y un atentado directo contra la autonomía que les otorga la Constitución de 1991. La disputa no es solo política. El Gobierno Nacional sostiene que la emergencia es la única vía para recaudar cerca de 16 billones de pesos destinados a sanear las deudas del sistema de salud y cumplir con compromisos de deuda externa.
Sin embargo, los gobernadores ven en esta movida una estrategia que pretende echarle mano a las rentas departamentales, que sostienen los hospitales y el deporte en las regiones. Incluso, Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño y aliado del proyecto de Petro, se sumó a las voces de protesta.