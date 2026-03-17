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Grupo Gilinski adquiere más acciones de GeoPark y aumenta participación a 24,1%

A través de Colden y Spaldy Investments Limited, se considera a Grupo Gilinski como el titular de 24,1% de las especies.

  • Las cabezas del Grupo Gilinski, Gabriel (izq.) y Jaime Gilinski, lideran las inversiones en GeoPark . FOTO cortesía
    Las cabezas del Grupo Gilinski, Gabriel (izq.) y Jaime Gilinski, lideran las inversiones en GeoPark . FOTO cortesía
Colprensa
Diario La República
hace 2 horas
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Grupo Gilinski realizó una transacción para aumentar su participación en la petrolera GeoPark. Según información del mercado, a través de Colden Investment, compró 2,5 millones acciones ordinarias adicionales a las 12,8 millones que ya había comprado en la primera semana de marzo.

Con ese nuevo paquete de títulos, Grupo Gilinski, mediante dos transacciones en el mercado abierto financiadas con fondos personales, elevó su participación en la petrolera hasta 23,8%. Se sabe que los precios promedio ponderados fueron de US$8,80 y US$8,84 por acción, dentro de los rangos intradía divulgados.

A través de Colden y Spaldy Investments Limited, se considera a Grupo Gilinski como el titular de 24,1% de las especies representativas de GeoPark, cerca de una cuarta parte del capital, lo que puede darle mayor influencia en la dinámica de gobierno corporativo.

Tras conocerse la primera adquisición accionaria de Gilinski en GeoPark, Felipe Bayon, director ejecutivo de la petrolera, se mostró satisfecho con la entrada del nuevo propietario: “Nos complace dar la bienvenida a Colden como socio estratégico a largo plazo de GeoPark”.

“Su inversión a precio de mercado refleja una gran confianza en nuestros activos, nuestro equipo y nuestro enfoque disciplinado para el crecimiento. Grupo Gilinski reconoce la solidez de nuestra plataforma colombiana y el potencial de crecimiento inherente a nuestra estrategia de desarrollo en Argentina. Creemos que su experiencia en la creación y expansión de plataformas regionales, junto con su perspectiva a largo plazo, brindará un apoyo significativo a GeoPark a medida que avanzamos en la siguiente fase de nuestra estrategia. Esta alianza mejora nuestra flexibilidad estratégica y refuerza nuestra capacidad para ejecutar con decisión, manteniendo la disciplina financiera”, agregó.

El plan de los Gilinski

Gabriel Gilinski había mencionado que “GeoPark tiene el mejor equipo directivo para poder aprovechar las oportunidades que se vienen en la región en materia de energía, gas, petróleo. Y la apuesta es más a las personas y a la plataforma”.

Frente a esa primera transacción, detalló que “lo analizamos un par de meses; creo que lo más importante es nuestra confianza en el equipo directivo y la administración liderada por Felipe Bayon. Él tiene una trayectoria de más de 30 años en el sector, fue presidente de Ecopetrol con una empresa que realmente logró manejar muy bien, y antes de eso estuvo más de 20 años en Estados Unidos”.

“Así que, primero que todo, es como un poco la confianza en la administración y la capacidad de ejecución en un momento en donde la compañía ha sido objeto de una serie de ofertas no solicitadas, a donde entramos nosotros a apoyar de largo plazo a la compañía desde la administración y la visión que tiene tanto en Colombia como en la región”.

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