Gasto público ya pesa más que la inversión en el PIB de Colombia, un hecho inédito

Por primera vez en los registros de Colombia, el gasto público superó a la inversión productiva como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Según los datos del primer trimestre de 2026 recopilados por Corficolombiana, el gasto del Estado representó un 15,9% frente a un debilitado 15,7% de la tasa de inversión.
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La cifra evidencia un modelo de desarrollo que, si bien logra mantener a flote la actividad económica gracias al impulso estatal y al déficit, termina por limitar de forma severa el potencial de crecimiento futuro.