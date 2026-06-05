La exreina que convenció a Silicon Valley: Gabriela Tafur levanta 5 millones de dólares con microdramas en español

La historia empieza en un salón de belleza de Bogotá, en noviembre de 2025, cuando Gabriela Tafur, abogada caleña, graduada de Stanford y exreina de belleza, estaba de visita en Colombia durante el Día de Acción de Gracias cuando notó algo que no pudo ignorar. Varias manicuristas consumían en sus teléfonos novelas chinas dobladas al español, pegadas a las pantallas entre cliente y cliente.
Esa anécdota fue el punto de partida para emprender y seis meses después, Tafur tiene en sus manos una ronda semilla de 5 millones de dólares para Idilio, su plataforma de televisión de microdramas para hispanohablantes que cofundó junto a Esteban Ramírez, quien tiene un MBA y una maestría en Ciencias de la Computación del MIT.
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