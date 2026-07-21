El cambio en el rostro de Vinicius Jr que le da la vuelta al mundo, ¿se hizo una cirugía facial?

Dos semanas después de la eliminación de Brasil de la Copa Mundial de la FIFA, su goleador en el torneo, Vinicius Jr., pasa sus vacaciones en el país de la samba y aprovechó para hacerse unos retoques estéticos en búsqueda de mejorar su apariencia física. El jugador del Real Madrid, que tuvo una buena cita orbital con cuatro goles y brindar una asistencia, estuvo en un centro médico de belleza y se hizo una reestructuración en el mentón.

Esta intervención en el contorno de la mandíbula tuvo como objetivo principal armonizar la proporción del rostro, dándole un aspecto más limpio, algo que caracterizó el físico del jugador e incluso fue uno de los rasgos físicos por los cuales más “ciberbullying” recibió de sus haters.

Se le vio acompañado por su novia, Virginia, quien en redes sociales compartió fotos donde era notable a simple vista el cambio en la cara del canterano de Flamengo. La operación se llevó a cabo en Goiânia, la capital del estado de Goiás en la Tierra de Santa Cruz. El procedimiento fue realizado por el cirujano Alessandro Alarcao, un dermatólogo y especialista de belleza estética que labora en Miami principalmente.

“El objetivo no era alterar sus facciones ni crear un cambio artificial, sino estructurar, esculpir y definir la línea mandibular en perfecta armonía con su perfilamiento facial”, afirmó Alarcao para el portal brasileño, Leo Días.