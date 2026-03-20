Fact check: expertos y normativa desmienten a Petro sobre “fuga de capitales” de las AFP

Un nuevo episodio de verdades a medias, cuestionables y hasta falsas fue protagonizado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Esta vez, el mandatario señaló sobre una supuesta fuga hacia el exterior de los ahorros pensionales por parte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Hay que recordar que recientemente hubo polémica por el ahorro pensional en el exterior. De hecho, el Gobierno Petro sacó un borrador de decreto para repatriar más de $120 billones de recursos pensionales que hoy están invertidos en el exterior.

¿Hay fuga de capitales?

A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que estos recursos pertenecen a los afiliados y no a las entidades administradoras. “Los administradores de pensiones están sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece”, señaló. Incluso, calificó el hecho como “una fuga de capitales”. Ese ahorro sí pertenece exclusivamente a los afiliados, no a las empresas administradoras (AFP). Por otro lado, la gráfica compartida por el jefe de Estado obedece a datos de la balanza cambiaria del Banco de la República. El comportamiento muestra que, a corte de febrero de 2026, los fondos tocaron el pico más alto de egresos en el histórico que muestra la gráfica (desde febrero de 2020), casi $2.000 millones de dólares.

Sin embargo, los analistas respaldan que no se trata de un comportamiento irregular y tampoco significa una “fuga irregular de capitales”. Simplemente son flujos de inversión de portafolio hacia el exterior. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, precisó que los fondos de pensiones tienen un régimen de inversión regulado y vigilado por la Superintendencia Financiera. “Las posiciones que toman en el extranjero están sujetas a esa regulación y se hacen para el bienestar de cerca de 20 millones de colombianos. La diversificación de los portafolios es clave para encontrar la mejor rentabilidad y gestionar correctamente el riesgo”. De hecho, desde la expedición del Decreto 2555 de 2010, las AFP tienen autorización para invertir una parte significativa de los recursos en el exterior, dentro de límites definidos según el perfil de riesgo de cada portafolio. La normativa establece que estas inversiones pueden alcanzar hasta el 70% de los activos administrados, dependiendo del tipo de fondo. En concreto, el portafolio conservador permite hasta un 40% en activos internacionales; el moderado, hasta un 60%; el de mayor riesgo, hasta un 70%; y el de retiro programado, destinado a pensionados, hasta un 40%. Hoy, según Asofondos, todos los topes se cumplen.

Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, argumentó que la regulación impone límites estrictos que impiden que se disponga libremente de los recursos. Es decir, los movimientos de capital hacia el exterior están sujetos a controles normativos y no pueden realizarse de manera discrecional por las administradoras. “De manera tal que no corresponde a la verdad ni a la realidad la afirmación hecha por el presidente, quien evidentemente en la imagen que muestra no está separando los activos invertidos a través de las pensiones voluntarias”, señaló Izquierdo. Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, coincide con esa lectura. El académico explicó que este concepto suele aplicarse a inversiones permanentes en activos físicos, como la compra de bienes o propiedades en otros países, y no a operaciones financieras como las que realizan las AFP. El académico indicó que, aunque se registran salidas de divisas, estas corresponden a inversiones temporales en activos financieros, como títulos o valores de alta liquidez, que pueden ser vendidos y retornar al país en cualquier momento con los rendimientos incluidos. “Esos dineros en ningún momento han salido totalmente del país, que es cuando realmente se considera fuga de capital”, explicó. Así las cosas, el chequeo con expertos determina que es falso que haya una “fuga de capitales”.

¿Sacaron el dinero sin autorización?

El mandatario sostuvo que los fondos están sacando del país el ahorro de los afiliados “sin su autorización”. La cuestión es que las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a reportar de manera periódica y pública su gestión ante la Superintendencia Financiera de Colombia y cumplir con estándares regulatorios. Estos reportes, que se realizan de forma trimestral, incluyen información detallada sobre la administración de los activos, la rentabilidad mínima, las comisiones cobradas, los seguros previsionales, así como el valor de los fondos tanto en pesos como en unidades. Izquierdo sostuvo que “los trabajadores afiliados aceptan expresamente la gestión de sus activos al amparo de la normativa ya mencionada”. Consulte: Fact check | Petro dice que la mayoría de pacientes de covid-19 murieron esperando atención en casa, pero cifras lo desmienten Actualmente, cerca del 75% de los afiliados —unos 14,3 millones de trabajadores— se encuentran en el portafolio de mayor riesgo, por elección propia y por asignación de edad. Este tipo de fondo permite invertir hasta el 70% de los recursos en el exterior, por lo que, en la práctica, casi 8 de cada 10 afiliados han aceptado un esquema que incluye la posibilidad de inversiones fuera del país. El experto añadió que este marco de supervisión y transparencia implica que la gestión de los recursos está sujeta a controles rigurosos, lo que reduce significativamente la posibilidad de que se realicen operaciones por fuera de la ley o la normativa vigente. Adicionalmente, cabe mencionar que toda esta información es reportada por la Superfinanciera y es pública para que cualquier afiliado la consulte de forma trimestral. En ese sentido, las AFP no tienen que llamar a pedir permiso cada vez que tomen una decisión de inversión, pues administran bajo previa autorización y confianza de los afiliados y, a su vez, bajo vigilancia de la Superfinanciera. La afirmación del mandatario es, por lo menos, cuestionable.

¿Las AFP sacaron 2.400 millones de dólares en dos meses?

El jefe de Estado concluye afirmando que los fondos sacaron del país “más de 2.400 millones de dólares en dos meses”. Las cifras de la gráfica compartida por el mandatario evidencian que, a corte del 27 de febrero de 2026, las salidas acumuladas en ese rubro alcanzaban los 1.847 millones de dólares. A este monto se suman otros 647 millones de dólares registrados en el acumulado al 5 de marzo. Un total de 2.494 millones de dólares.

Gráfica compartida por el presidente Gustavo Petro.