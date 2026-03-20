Fact check: expertos y normativa desmienten a Petro sobre “fuga de capitales” de las AFP

Un nuevo episodio de verdades a medias, cuestionables y hasta falsas fue protagonizado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Esta vez, el mandatario señaló sobre una supuesta fuga hacia el exterior de los ahorros pensionales por parte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Hay que recordar que recientemente hubo polémica por el ahorro pensional en el exterior. De hecho, el Gobierno Petro sacó un borrador de decreto para repatriar más de $120 billones de recursos pensionales que hoy están invertidos en el exterior.