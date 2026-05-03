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Abelardo de la Espriella se defiende tras indagación del CNE por presuntas firmas falsas: “Esto no tiene ni pies ni cabeza”

El candidato presidencial aseguró que las firmas fueron validadas por la Registraduría Nacional y que su inscripción la respaldó el Consejo de Estado.

  • El candidato presidencial se pronunció sobre la indagación por parte del CNE por presuntas firmas falsas para su inscripción. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    El candidato presidencial se pronunció sobre la indagación por parte del CNE por presuntas firmas falsas para su inscripción. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
El Colombiano
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hace 3 horas
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Abelardo de la Espriella salió en su defensa luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) avocara el conocimiento de una solicitud que busca revocar su candidatura presidencial, tras una denuncia por presuntas firmas falsas para avalar su inscripción.

La autoridad electoral aceptó la petición presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien aseguró que De la Espriella presentó su inscripción con “documentos falsos y firmas de apoyo que no son del puño y letra de los ciudadanos”.

En contexto: CNE estudia solicitud para revocar candidatura de Abelardo de la Espriella por presuntas firmas falsas

Por tal motivo, el CNE solicitó a la Registraduría Nacional que estudie la información para encontrar posibles inconsistencias en la validación de las firmas y, de ser así, que “informe la razón o el motivo legal por el cual no fueron tenidas en cuenta”.

También se ordenó que el aspirante presidencial y el comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria respondan “dentro de los cinco (5) días hábiles” y aporten “las pruebas que pretendan hacer valer”.

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella

De la Espriella envió un mensaje de calma a sus votantes y manifestó que esta no es una decisión final por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que su candidatura “está en firme”.

“Por favor, no coman cuento. Todas las firmas fueron verificadas y validadas por la Registraduría Nacional en su momento, y con ellas se sustentó mi aval. La inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado, expresó.

El líder de los Defensores de la Patria enfatizó en que “no hubo irregularidades” y que todo fue revisado, aunque lo “querían fuera del juego”, según dijo.

Abelardo de la Espriella. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Abelardo de la Espriella. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

“Los de siempre, los mismos de siempre, siguen jugando como saben hacerlo: sucio. En este último mes, después de 10 meses de guerra sucia, continúan con su podrida y fracasada ‘Operación Júpiter’, además de hacer encuestas arregladas y publicar titulares tendenciosos”, afirmó.

Para De la Espriella, esta “leguleyada” no tiene sentido: “Pusieron a un calanchín a presentar una solicitud abiertamente extemporánea y absurda. Y el Consejo Nacional Electoral, en vez de rechazarla de plano, avoca el conocimiento para tener que decidir que esto no tiene ni pies ni cabeza a la luz del derecho y la jurisprudencia, porque es un verdadero imposible jurídico”, concluyó.

Siga leyendo: Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

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