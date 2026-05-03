Abelardo de la Espriella se defiende tras indagación del CNE por presuntas firmas falsas: “Esto no tiene ni pies ni cabeza”

Abelardo de la Espriella salió en su defensa luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) avocara el conocimiento de una solicitud que busca revocar su candidatura presidencial, tras una denuncia por presuntas firmas falsas para avalar su inscripción.

La autoridad electoral aceptó la petición presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien aseguró que De la Espriella presentó su inscripción con “documentos falsos y firmas de apoyo que no son del puño y letra de los ciudadanos”.

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Por tal motivo, el CNE solicitó a la Registraduría Nacional que estudie la información para encontrar posibles inconsistencias en la validación de las firmas y, de ser así, que “informe la razón o el motivo legal por el cual no fueron tenidas en cuenta”.

También se ordenó que el aspirante presidencial y el comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria respondan “dentro de los cinco (5) días hábiles” y aporten “las pruebas que pretendan hacer valer”.