El BMX colombiano barrió en el Panamericano en Bogotá: campeón en todas las categorías

En el bicicrós, Colombia ratificó en Bogotá poderío y futuro en el área continental. En días pasados, en charla con Mariana Pajón, la 18 veces campeona mundial y tres veces medallista olímpica, evidenciaba su alegría al ver el gran relevo generacional del país en esta modalidad del ciclismo, al expresar que por lo menos diez deportistas, en la rama femenina, estaban para grandes cosas en dicha especialidad. Pues bien, en esta rama como en la masculina, los representantes nacionales impusieron condiciones tanto en el Panamericano como en la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana que tuvieron la pista Sx Carlos Ramírez de la capital del país el pasado fin de semana. Lea: Imparable: Diego Arboleda se coronó campeón centroamericano y latinoamericano de BMX El sábado, en el certamen continental, los anfitriones dominaron las categorías élites, sub-23 y júnior. En hombres élite, Diego Arboleda se consagró campeón por quinta vez. El piloto antioqueño del equipo GW, que en marzo fue el vencedor en el centroamericano y latinoamericano celebrado en Guatemala, confirmó su favoritismo y ganó su quinto título panamericano. Esta vez, en una reñida carrera de principio a fin, cruzó la meta por delante de sus su compatriotas Carlos Ramírez y Mateo Carmona (equipo 10de10 Fraternidad Medellín). Le puede interesar: “Nació Théo y nació una nueva Mariana”: la confesión más íntima de la reina del BMX “La verdad estoy muy contento, siempre salgo con el objetivo de dar lo mejor de mí en la pista. Fue un poco difícil por el clima, llovió bastante, pero gloria a Dios se dieron las cosas. Se nota que los colombianos estamos haciendo el trabajo bien”, comentó Arboleda, que tiene como objetivo competir en los Olímpicos de Los Ángeles y quien hace olvidar, con gratos resultados, que en 2018, tras una caída mientras se entrenaba, fue sometido a una cirugía de cadera y fémur, lesiones por las que los médicos le decían que posiblemente no volvería a competir.

Valentina y triunfo soñado

Valentina (centro) tiene como meta clasificar a los Olímpicos de Los Ángeles-2028. Foto: Cortesía Fedeciclismo

En élite damas, Valentina Muñoz también sorprende con su nivel. La antioqueña también es sinónimo de superación. En 2019, luego de una caída un mes antes del Mundial de Bélgica, sufrió una luxación en el hombro y se fracturó el hueso C2, la segunda vértebra cervical de la columna, la cual permite la rotación de la cabeza y la estabilidad del cuello. Hubiera podido quedar en silla de ruedas, como lo expresó la piloto a este diario meses atrás, pero gracias a su buena recuperación y constancia volvió fuerte para lograr mayores alegrías. En el Panamericano superó a sus compatriotas Gabriela Bolle y Sharid Fayad. “Siento un orgullo grande poder correr en cada y ganar. Estoy agradecida con todos los que me apoyan, con mi entrenador Jorge Wilson Jaramillo, los que están ahí y creen en este proceso. Nunca he parado de soñar. Han pasado cosas buenas y no tan buenas y sigo acá gracias a Dios”, comentó Valentina.

Más ganadores locales

En sub-23 varones, el antioqueño Juan José Velásquez continúa destacándose con su velocidad y técnica. El piloto campeón nacional y también de Juegos Bolivarianos en 2025 triunfó por delante de sus compañeros de Selección Santiago Santa, plata, Andrés Ariza, tercero. En damas sub-23, otra paisa, Nicole Foronda superó a sus colegas Mariana Agudelo y Natalia Medieta. En júnior, la antioqueña Valentina Jiménez, del municipio de Bello y campeona mundial el año pasado en Dinamarca, reinó por delante de Guadalupe Palacios y Kmila Buitrago. Y en júnior el podio también fue local, liderado por Sergio Garzón, seguido por Mathias Serna y Samuel Orjuela.

Fabián Hernández, seleccionador nacional, expresó que el dominio en las categorías championship del BMX ratifica el buen trabajo que se hace en Colombia para seguir siendo potencia del área continental en este deporte. “La sinergia en equipo ayuda a que seamos cada día más fuertes, y en la medida en la que crezcamos en la parte individual creceremos como equipo. Llevarlos a todos en ese ambiente ameno permite desarrollar el potencial que tienen”. Después del certamen en Bogotá, los colombianos se alistan para competir en cuatro Copas Mundo, las dos primeras en Sarrians (Francia), el 6 y 7 de junio; y las siguientes en Papendal (Países Bajos), el 13 y 14 de ese mes. También tendrá el Mundial en Brisbane (Australia), del 16 al 25 de julio; los Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, desde el 24 de julio; Juegos Suramericanos en Sante Fe (Argentina), en septiembre; y las Copas Mundo en China (octubre) y Sarasota (Estados Unidos, en noviembre), en las que comenzará la clasificación a Juegos Olímpicos-2028.

Las alegrías también llegaron en la Copa Latina