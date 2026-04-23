Frisby no se rinde: tras cancelación de 3 de sus marcas en España, apelará decisión

La compañía nacida en Pereira, Frisby, continúa la defensa de su marca en Europa y su pleito con la homónima, Frisby España, ha presentado un nuevo capítulo donde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le ha cancelado tres marcas a la empresa colombiana.
Así se dio a conocer a través de un comunicado tanto de Frisby como de la empresa española. Al parecer, la autoridad habría estimado que hubo una caducidad en las marcas que estaban registradas desde el año 2001 pero nunca fueron explotadas en territorio español.
Las marcas canceladas serían “Frisby” y “Frisby Pollo Frito” en las categorías de productos cárnicos y alimenticios; panadería, salsas y otros; y servicios de restauración.
Ante esta decisión, la compañía Frisby compartió un comunicado reconociendo que este jueves fue notificada de la decisión de la OEPM. “Como compañía, respetamos esta decisión de primera instancia y haremos uso del recurso de apelación correspondiente”, subrayó.
Para la empresa pereirana, “es importante resaltar que nuestro portafolio de marcas está vigente y registrado en la Unión Europea ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO)”
“El proceso de defensa de nuestra marca FRISBY y sus signos distintivos continúa su curso a través de distintos procesos de tipo administrativo y judicial, tanto en España como en la Unión Europea”, aclaró la cadena colombiana.