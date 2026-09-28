Fracking en Colombia: Ecopetrol, Drummond y GeoPark vuelven a la carrera por el primer pozo

Después de varios años de pausa en el desarrollo de yacimientos no convencionales, Ecopetrol retomó públicamente su apuesta por el fracking como parte de una nueva estrategia de exploración de petróleo y gas.
Durante su posesión en Santa Marta, Joaquín Gutiérrez aseguró que la petrolera avanzará en proyectos convencionales y no convencionales, además de mantener la exploración de hidrocarburos costa afuera. La incorporación de reservas y el aumento de la actividad exploratoria estarán entre las prioridades de su administración.
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El anuncio marca un cambio frente al anterior gobierno de Gustavo Petro y coincide con la decisión de Abelardo de la Espriella de volver a abrir la puerta a la exploración de hidrocarburos y a la suscripción de nuevos contratos.
Ese giro también cambia el escenario para otras compañías que tienen intereses o experiencia en yacimientos no convencionales. Una de ellas es Drummond, que ya tiene contratos vigentes en la cuenca Cesar-Ranchería y prepara una eventual perforación, mientras GeoPark ha expresado su interés en evaluar oportunidades y trasladar a Colombia la experiencia adquirida en Vaca Muerta, Argentina.