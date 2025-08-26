Así se mueve el mercado de buses en Colombia con la entrada de Foton con diésel y gas natural vehicular

En Colombia, la marca Foton, reconocida por sus camiones livianos, acaba de mover el sector al ingresar al mercado de buses con una nueva categoría de chasises diésel y a gas natural vehicular (GNV).
La presentación oficial se realizó en el 24° Encuentro de Transporte Público ExpoTP Acoltés, llevado a cabo en el Eje Cafetero, uno de los escenarios más relevantes de la industria transportadora en el país.
En el evento, la compañía —representada en Colombia por Corautos Andino— mostró dos de las cuatro novedades que traerá al mercado: el Chasis Araña FOTON MS y un bus GNV carrozado con Busscar de Colombia.