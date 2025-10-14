Por fin, tras 738 días, Hamás liberó a los israelíes secuestrados, ¿fin de la guerra?

El pálido amarillo de los rostros de los veinte hombres liberados este lunes por Hamás quedará grabado en la memoria del conflicto como una huella imborrable. Es el color del encierro, del miedo y del hambre; el tono que deja la ausencia de sol después de más de dos años escondidos en túneles, respirando polvo y oscuridad.
Cuando emergieron a la superficie, entre el desconcierto y el alivio, sus cuerpos contaban sin palabras la historia de un cautiverio que comenzó el 7 de octubre de 2023, el día en que Hamás irrumpió en Israel y desató una masacre sin precedentes.
El grupo islamista los liberó en medio del cese al fuego temporal con Israel, como parte de un acuerdo de paz en el que la mediación de Donald Trump fue decisiva. Es el inicio del fin de uno de los capítulos más dolorosos de la historia en Oriente Medio.