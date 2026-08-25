MinTransporte no descarta retirar cámaras de fotomultas que incumplan requisitos

La discusión sobre las fotomultas vuelve al centro de la política de movilidad en Colombia. El Gobierno De la Espriella anunció una revisión integral de las cámaras de fotodetección instaladas en el país para determinar si realmente cumplen una función de seguridad vial o si algunas terminaron convertidas en mecanismos de recaudo.
Por eso, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que las cámaras que no tengan una justificación técnica podrán ser retiradas.
A su vez, la revisión también analizará la concentración de dispositivos en determinados corredores y endurecerá los requisitos para autorizar nuevas instalaciones.
La decisión llega en medio de investigaciones de la Superintendencia de Transporte que involucran a 37 organismos de tránsito y más de 7,5 millones de comparendos, además de una creciente discusión política y ciudadana sobre el propósito de estos sistemas.
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