Expresidente Iván Duque tendría estas fichas en el MinAmbiente por su cercanía con el ministro Arjona

Varios exfuncionarios del Ministerio de Ambiente de Iván Duque vuelven al de Abelardo de la Espriella. Duque apoyó al primer mandatario en campaña y es cercano al ministro Fabio Arjona. Según informó La Silla Vacía, fueron aliados en su gobierno (2018-2022), cuando Arjona era vicepresidente de la ONG Conservación Internacional. A finales de julio, faltando pocos días para que se posesionara De la Espriella, Duque invitó a Arjona al Amazonas, donde le entregó un informe y aseguró que “la protección de la Amazonía no puede quedarse en discursos”. Allí también asistió el exministro de Ambiente de Duque, Carlos Correa, quien ha dicho que Arjona es un “monteriano que queremos de corazón”. El evento fue en el marco de la Iniciativa Concordia para la Amazonía, una alianza público-privada para la defensa de ese ecosistema. Duque la lidera desde 2022, cuando dejó la Presidencia de Colombia. Le puede interesar: Estos son los retos clave que enfrentará Fabio Arjona, ministro de Ambiente de De la Espriella

Coincidencias en la agenda ambiental para la Amazonía

Desde esa Iniciativa, Duque debe movilizar recursos, realizar convocatorias y diseñar proyectos que favorezcan a la Amazonía, según su página oficial. Que incluyan, entre otras, la conservación con comunidades indígenas, la promoción de los bonos de carbono, la lucha contra la minería ilegal y el fortalecimiento de las cadenas productivas sostenibles. Esas estrategias tienen que ver, adicionalmente, con ponerle precio a servicios como la captura de gases que calientan la atmósfera o la provisión de agua, para así ofrecerlo al sector privado, la banca multilateral u otros países. Esto, para generar plata para los temas de conservación Volviendo al evento, a Arjona se le vio compartiendo de manera cercana con Duque, quien publicó varios mensajes en sus redes sociales con respecto al ministro, todos con videos anexos de diálogos que sostuvieron en esa región.

Y Duque le aplaudió varios temas al ministro. Por ejemplo, la idea de que “sin control territorial no hay sostenibilidad”, haciendo referencia a recuperar el territorio para “enfrentar la deforestación y la minería criminal”. Otro planteamiento al que le hizo eco el expresidente fue que “la sostenibilidad solo será posible si enfrentamos la pobreza, tomamos decisiones basadas en evidencia y evitamos el populismo ambiental”.

Antecedentes de cercanía entre Iván Duque y Fabio Arjona

Arjona ya había acompañado a Duque en la Feria del Libro de Bogotá, en 2024, cuando el exmandatario presentó su libro “Nuestro futuro”, acerca de sus posturas medioambientales. “Con solo 46 años, (Iván Duque) realmente es uno de los líderes ambientales y tendrá muchísimo que enseñarnos a esta generación y a las futuras con sus nuevos desarrollos”, dijo Arjona en el evento. Los elogios también vinieron por parte de Duque cuando era presidente. En un evento en 2021, dijo que Arjona “ha sido un validador y una especie de aliado estratégico”. Carlos Correa, el ministro de ese entonces, dijo que “es un monteriano que queremos de corazón”.

Las fichas clave de Duque en el MinAmbiente actual

El tema iría más allá de esos espacios de conversación y se materializaría con nombramientos, ya que varios de los cargos importantes del Ministerio serán ocupados por funcionarios que estuvieron en la entidad durante el gobierno Duque.

Se trata de David Felipe Olarte, quien lideró la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio durante esa administración. Justo después, pasó a ser gerente de Recaudación de Fondos en Conservación Internacional, la ONG donde Arjona era vicepresidente. Hoy, el exministro Carlos Correa es asesor allí. Otra ficha del expresidente en el MinAmbiente actual es Carlos Alberto Frasser, secretario general. Su rol incluye liderar procesos administrativos, contractuales y de presupuesto. Ahí hay otro nexo, además, con Correa, ya que Frasser fue director de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Montería cuando aquel era alcalde. Luego, entre 2020 y 2022, también fue secretario general cuando era Ministro. Correa inició su carrera política en el grupo político del senador conservador Marcos Daniel Pineda, quien lleva dos períodos en la Comisión Quinta del Senado, que trata los temas ambientales. A su vez, está Sergio Piñeros, nuevo director de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). Esta se encarga de que “los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país”, según la página web del Ministerio. Piñeros fue asesor de otro ministro de Ambiente de Duque, Ricardo Lozano. Y la encargada de comunicaciones del MinAmbiente, María Andrea Solano, estuvo cuando Correa era ministro. Le puede interesar: Gobierno Petro sabía del saqueo ilegal de oro en Santurbán y no hizo nada, revelan documentos

Otros desafíos del MinAmbiente

A principios de julio, EL COLOMBIANO habló con Daniel Castillo, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. En ese momento, expuso que Arjona enfrenta varios desafíos. “Uno, la deforestación; dos, la minería ilegal; tres, la pérdida general de biodiversidad; cuatro, el acceso al agua; quinto, las consecuencias de la variabilidad climática o el cambio climático y sexto, la transición energética”, dijo el experto. Varios de esos han sido mencionados por Duque a lo largo de su trayectoria. A su vez, expuso que “hay un bloqueo mental en el que se habla de que proteger el ambiente, la diversidad y los ecosistemas va en detrimento del desarrollo económico y social. Hay que acabar con eso, porque ambas se pueden conciliar. Para esto, es clave que el Estado hable con una sola voz de agua, territorio, productividad, biodiversidad y desarrollo”, explicó. ¿Va la relación de Duque y Arjona en línea con esas ideas? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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