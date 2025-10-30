Foro Perspectivas Económicas: Carf advierte que 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se van a pagar la deuda pública

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) hizo serias advertencias sobre el gran reto de la economía nacional: el deterioro de las finanzas públicas, ya que la situación requiere un ajuste sin precedentes de entre 4 y 5 puntos del PIB.
La advertencia la hizo Juan Sebastián Betancur Mora, director y secretario técnico del Carf, durante su participación en el Gran Foro Perspectivas Económicas, Bases de la Prosperidad: Agenda para el Crecimiento de Colombia, organizado por EL COLOMBIANO este jueves en Medellín.