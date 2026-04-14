Esta es la fórmula de empresaria paisa para ganar dinero en Instagram que ya usan 800 empresas

Durante años, las redes sociales fueron vistas como vitrinas digitales, espacios para mostrar productos, ganar seguidores y mantener presencia. Hoy, esa lógica cambió, ahora es un espacio de compra. Por eso, plataformas como Instagram se han convertido en el punto de contacto más influyente entre marcas y consumidores.
Según Global Web Index (GWI), el 54% de los usuarios adultos utiliza redes sociales para investigar antes de comprar.
A esto se suma que el 70% adquiere productos tras verlos en Instagram, de acuerdo con Meta, mientras que el 49% realiza compras impulsivas después de exponerse a contenido digital, según PwC.
Sin embargo, en la práctica, muchas empresas siguen operando bajo esquemas improvisados, como si las redes fueran un accesorio y no una unidad de negocio.
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