Investigan a Almacenes Flamingo por supuestamente cobrar más intereses de los permitidos por ley

Los conocidos Almacenes Flamingo estarían enfrentando una investigación por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en Colombia.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comerica (SIC), Flamingo habría cobrado intereses por encima del límite legal en operaciones de financiación realizadas en noviembre de 2022 y enero de 2024. Estas tasas, según la investigación, superaron lo establecido por la legislación vigente, afectando el bolsillo de los clientes.

Además, la SIC señaló que la compañía no habría entregado la información mínima obligatoria en los contratos de crédito suscritos en enero y noviembre de 2024. Entre las omisiones detectadas se encuentran la falta de detalles sobre el bien adquirido, la ausencia de tasas de interés expresadas en términos de interés efectivo anual y la no inclusión de la tasa máxima legal vigente al momento de la firma.

Estas prácticas habrían llevado a que los consumidores pagaran más dinero del que correspondía y tomaran decisiones sin contar con información clara y suficiente sobre las condiciones de su compra financiada.