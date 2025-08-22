ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza: “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”

La ONU declaró la hambruna en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación “catastrófica”, y en momentos en que Israel amenaza con destruir la mayor ciudad del territorio palestino.

Tras meses de alertas sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que la gobernación de Gaza atraviesa actualmente una hambruna y se espera que se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre.

Según la IPC, una hambruna se produce cuando se reúnen tres factores: al menos el 20% de los hogares (uno de cada cinco) se enfrenta a una escasez extrema de alimentos, al menos el 30% de los niños menores de cinco años (uno de cada tres) sufre desnutrición aguda y al menos dos de cada 10.000 personas mueren de hambre cada día.

Este anuncio provocó inmediatamente la ira de Israel, que rechazó el informe: “No hay hambruna en Gaza”, criticó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

La gobernación de Gaza representa aproximadamente el 20% del territorio palestino. Si se le suma Jan Yunis (29,5%) y Deir al Balah (16%), se llega al 65,5%, lo que equivale a dos tercios de la Franja de Gaza, con 365 km2, donde viven hacinados más de dos millones de palestinos.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones “catastróficas”, el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Esta hambruna “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”, acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, en Ginebra. “Esta hambruna nos atormentará a todos”, insistió.

Según la COGAT, la agencia del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, este informe del IPC es “mentiroso y parcial”, y no tiene en cuenta los esfuerzos realizados en las últimas semanas para “estabilizar la situación humanitaria en la Franja de Gaza”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que “es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares”.