Así son las disputas a sangre y fuego de grupos criminales en la zona donde derribaron el helicóptero de la Policía en Antioquia

El atentado contra el helicóptero de la Policía Antinarcóticos, este jueves en la mañana en límites de Amalfi y Anorí, en el nordeste antioqueño, ya deja 13 fallecidos, según los reportes oficiales recientes. Según las autoridades, el ataque se le atribuye a las disidencias de las extintas Farc, que inicialmente usaron tatucos y cuando la aeronave iba a socorrer a los policías y al personal que realizaba operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, la atacaron con un dron.

Esta situación de orden público agrava el temor y la preocupación de las autoridades departamentales y locales y de los habitantes de Amalfi donde, al igual que en el vecino municipio de Anorí, se vienen registrando confrontaciones y disputas entre grupos armados ilegales, lo que constituye esa zona como uno de los focos de violencia del departamento, que se suman a otros en el Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, actualmente hay 11 zonas activas de conflicto en el departamento que tienen un denominador común: la presencia del Clan del Golfo, grupo criminal liderado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que mantiene enfrentamientos con disidencias de las antiguas Farc, el ELN, bandas criminales del Valle de Aburrá y, en algunos casos, con estructuras internas de su propia organización.

El objetivo es claro: consolidar el dominio territorial en distintas subregiones del departamento para controlar las rentas derivadas de la minería ilegal, el microtráfico, las extorsiones y los corredores estratégicos del narcotráfico y el tráfico de armas. Y el Nordeste no es la excepción. Allí, este grupo armado ilegal concentra sus confrontaciones en Remedios y Segovia, principalmente en los límites con el sur de Bolívar, donde además del Clan del Golfo, han participado en las disputas el ELN, las disidencias y la fuerza pública.

Anorí, que limita con Amalfi, sufre una lucha a sangre y fuego entre la subestructura 36 de las disidencias, el Clan del Golfo, el ELN y algunos grupos criminales locales, con apoyo de bandas del Valle de Aburrá, que buscan apoderarse del microtráfico. En la zona hay presencia también de los “Héroes de Anorí” y de los “Libertadores del Nordeste”, aunque estos últimos muy reducidos tras la reciente muere de uno de sus más importantes integrantes.