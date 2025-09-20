Finanzas públicas bajo presión en 2026: ingresos del Gobierno caerían en $45,4 billones

Aunque la economía colombiana daría señales de mayor dinamismo en 2026, con un Producto Interno Bruto (PIB) que pasaría de 2,6% a 3% y un repunte en la inversión privada, el frente fiscal seguirá siendo uno de los mayores desafíos. El consumo de los hogares aportará al crecimiento, pero no será suficiente para compensar el desequilibrio que se prevé en las cuentas públicas
Tras un 2025 marcado por la fragilidad en las finanzas del Estado, el déficit fiscal cerraría este año en -7,1% del PIB, en línea con lo proyectado por el Ministerio de Hacienda. El balance del primer semestre ya mostró un desequilibrio acumulado de -3,9% del PIB, el más alto para un periodo comparable desde 2006.
No obstante, los analistas del equipo de investigaciones económicas de Bancolombia señalaron que la menor ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) podría compensar parcialmente la brecha entre el recaudo esperado y los ingresos efectivos.
Entre enero y agosto, la subejecución habría alcanzado $28 billones, cifra muy superior al faltante de $9,5 billones en materia tributaria.
